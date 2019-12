'The Masked Singer' se despide por todo lo alto en Fox

'The Masked Singer' finaliza su segunda temporada liderando en Fox

The Masked Singer ', que se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial y que llegará a España de la mano de Antena 3, puso fin a su segunda temporada en Estados Unidos liderando la programación en Fox. Por su parte,. El longevo concurso regresará a la pequeña pantalla el 12 de febrero de 2020 con su 40ª temporada.

Las reposiciones del programa nocturno de Ellen DeGeneres, 'Ellen's Night of Giveaways', no convencen al público, haciendo que NBC se mantenga estancada en audiencia. Se da la misma situación para las reposiciones de 'Black-ish' y 'Mixed-ish' en ABC. Tampoco cosecha buenos resultados The CW, cuyo especial navideño 'Masters of Illusion: Christmas Magic 2019' apenas supera el medio millón de espectadores.

Adultos 18-49

Fox: 2,0/10

CBS: 1,1/6

ABC: 0,8/4

NBC: 0,7/3

The CW: 0,2/1

Fox

08:00 - 'The Masked Singer' (Especial): 6.430.000 [1,7/9] (1º) 09:00 - 'The Masked Singer' (Final): 8.330.000 [2,2/11] (1º)

CBS

08:00 - 'Survivor' (8-10 p.m.) (Final): 6.430.000 [1,2/6] (2º) 10:30 - 'Survivor' (Especial): 4.490.000 [0,8/4] (1º)

ABC

08:00 - 'Live in Front of a Studio Audience: All in the Family and Good Times' (8-9:30 p.m.) (Especial): 5.790.000 [1,1/6] (3º) 09:30 - 'black-ish' (R): 3.270.000 [0,7/4] (3º) 10:00 - 'mixed-ish' (R): 2.020.000 [0,4/3] (3º) 10:30 - 'mixed-ish' (R): 1.770.000 [0,4/2] (2º)

NBC

08:00 - 'Ellen's Greatest Night of Giveaways' (R): 4.440.000 [0,8/4] (4º) 09:00 - 'Ellen's Greatest Night of Giveaways' (R): 2.740.000 [0,6/3] (4º) 10:00 - 'Ellen's Greatest Night of Giveaways' (R): 2.810.000 [0,6/3] (2º)

The CW