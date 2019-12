'The Voice' crece en su gran final y se despide liderando con holgura

'The Voice'

The Voice ' se despide de NBC con dos entregas en el día 17 de diciembre. El primer especial, a las 20h, logró un 1,0, pero no superó al especial navideño 'A Charlie Brown Christmas' (1,1), ni a Navy. Investigación criminal (1,0) que supera al talent en número de espectadores. Por otro lado,del programa del día 10.

CBS sube 0,4 décimas en la media, emitiendo nuevos capítulos de sus series, que suben entre 0,3 ('FBI') y 0,4 ('Navy. Investigación criminal', 'NCIS: New Orleans') décimas. Mientras que 'The Resident' y 'Empire', llegan al 0,7 de share, después de un martes sin nueva emisión, pero no evitan que Fox se coloque por detrás de NBC, CBS y ABC.

Adultos 18-49

NBC: 1,2/6

CBS: 0,9/5

ABC: 0,8/4

FOX: 0,7/4

The CW: 0,1/1

NBC

08:00 - 'The Voice' (Especial): 6.680.000 [1,0/5] (3º) 09:00 - 'The Voice' (9-11 p.m.) (Final): 8.640.000 [1,3/7] (1º)

ABC

08:00 - 'A Charlie Brown Christmas' (R): 4.620.000 [1,1/5] (1º) 09:00 - 'Olaf's Frozen Adventure' (R): 3.240.000 [0,8/4] (3º) 09:30 - 'Shrek the Halls' (R): 2.640.000 [0,7/4] (3º) 10:00 - 'The Conners' (R): 1.880.000 [0,4/3] (3º) 10:30 - 'Bless This Mess' (R): 1.540.000 [0,3/2] (3º)

CBS

08:00 - 'NCIS': 11.040.000 [1,0/5] (2º) 09:00 - 'FBI': 8.410.000 [0,8/4] (2º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans': 7.050.000 [0,9/5] (2º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 3.820.000 [0,7/4] (4º) 09:00 - 'Empire': 2.570.000 [0,7/4] (4º)

The CW