'The Voice' se eleva al liderato sin oposición y 'The Good Doctor' se recupera

'The Voice'

Sin la rivalidad habitual con ' 9-1-1 ', que repite capítulo esta semana,de sus competidores. Pese a esto, el talent de NBC repite los datos del lunes 11 de noviembre. Por otra parte, ' The Neighborhood ' logra hacerse con el segundo puesto subiendo una décima desde su último capítulo de estreno, cifra que pierde ' Dancing With the Stars '. Y a las diez de la noche ' The Good Doctor ' logra recuperar la décima que bajó el pasado lunes.

Respecto al resto de series, las de CBS vuelven a estrenar capítulo nuevo y mantienen los datos del día 11, a excepción de 'The Neighborhood' y 'All Rise', que sube hasta el 0,6 que ya consiguió antes del pequeño parón. Por otra parte, las reposiciones en Fox han afectado especialmente a '9-1-1' que pasa del 1,3 al 0,5 en rating y consigue unos 4 millones de espectadores menos de una semana a otra.

Adultos 18-49

NBC: 1,0/4

ABC: 0,9/4

CBS: 0,7/3

FOX: 0,5/2

The CW: 0,2/1

NBC

08:00 - 'The Voice' (8-10 p.m.): 7.650.000 [1,2/5] (1º) 10:00 - 'Bluff City Law': 3.640.000 [0,5/3] (3º)

ABC

08:00 - 'Dancing with the Stars' (8-10 p.m.): 7.090.000 [0,9/4] (3º) 10:00 - 'The Good Doctor': 6.070.000 [0,9/4] (1º)

CBS

08:00 - 'The Neighborhood': 6.550.000 [1,0/5] (2º) 08:30 - 'Bob Hearts Abishola': 6.090.000 [0,8/4] (3º) 09:00 - 'All Rise': 5.340.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'Bull': 5.810.000 [0,6/3] (2º)

Fox

08:00 - '9-1-1' (R): 2.860.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'Prodigal Son' (R): 1.730.000 [0,4/2] (4º)

The CW