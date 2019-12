'Miss America 2020' lidera, aunque una reposición de 'Prep & Landing' le pisa los talones

'Miss America 2020' consigue el primer puesto de las 20h con un 0,6 de share, lo que le da a las misses(3.61 millones frente a 3.03 millones). Tampoco hay mucha diferencia con el tercer puesto, ocupado por una reposición de ' El joven Sheldon ', que llega al 0,5 y, sin embargo, supera los 5 millones y medio de televidentes.

La del jueves 19 ha sido una noche que ha destacado por las reposiciones, tanto de programas navideños como de las series. Sin embargo, destaca 'The Great American Baking Show: Holiday Edition' en ABC, que hornea un nada desdeñable 0,5 (con 2.65 millones de espectadores) en una noche en el que el share acumulado no ha pasado del 0,6.

NBC: 0,6/3

ABC: 0,5/3

CBS: 0,4/2

FOX: 0,4/2

The CW: 0,3/1

NBC

10:00 - 'Gwen Stefani's You Make It Feel Like Christmas' (R): 2.810.000 [0,5/3] (1º)

ABC

CBS

Fox

The CW

08:00 - 'iHeart Radio Jingle Ball 2019' (8-9:30 p.m.): 980.000 [0,3/1] (5º)

09:30 - 'Whose Line is it Anyway' (R): 680.000 [0,2/1] (4º)