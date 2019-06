Fox lidera y obtiene aceptables resultados con el estreno de 'Spin the Wheel'

'Spin the Wheel'

, que en su primera emisión alcanzó 0,8 puntos de rating. No obstante, el programa fue superado en audiencia por 'Holey Moley', que obtuvo 1,0 de rating. El reality no es la única novedad de ABC, que igualmente consiguió buenos resultados con 'Reef Break', la primera opción para los televidentes en su franja horaria con 0,5 puntos de rating.

Por su parte, CBS optó una semana más por la reposición de dos de sus series estrellas: 'The Big Bang Theory' y 'Young Sheldon'. Ambas superaron los cuatro millones de espectadores, pese a que no pudieron imponerse a otras emisiones rivales. Tampoco lo hicieron las apuestas de NBC y de The CW, que siguen ocupando el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Adultos 18-49

FOX: 0,8/4

ABC: 0,7/3

CBS: 0,5/3

NBC: 0,4/3

CW: 0,2/1

ABC

08:00 - 'Holey Moley' (Estreno): 4.820.000 [1,0/6] (1º) 09:00 - 'Family Food Fight' (Estreno): 2.910.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'Reef Break' (Estreno): 2.850.000 [0,5/3] (1º)

Fox

08:00 - 'MasterChef': 2.800.000 [0,7/4] (3º) 09:00 - 'Spin the Wheel' (Estreno): 3.450.000 [0,8/4] (1º)

CBS

08:00 - 'The Big Bang Theory' (R): 4.840.000 [0,7/4] (2º) 08:30 - 'Young Sheldon' (R): 4.550.000 [0,6/4] (3º) 09:00 - 'Life in Pieces': 4.090.000 [0,6/4] (2º) 09:30 - 'Life in Pieces': 3.600.000 [0,5/3] (3º) 10:00 - 'Elementary': 3.410.000 [0,4/3] (2º)

NBC

08:00 - 'The Wall' (R): 3.230.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'Law & Order: SVU' (R): 2.380.000 [0,3/2] (4º) 09:00 - 'Law & Order: SVU' (R): 2.650.000 [0,4/3] (3º)

The CW