La entrevista a Joe Biden brilla en ABC y 'Big Brother' lidera en CBS

ABC: 0,6/4

CBS: 0,5/3

NBC: 0,5/3

Fox: 0,2/1

The CW: 0,1/0

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 4.730.000 [0,9/6] (1º)

08:00 - 'The Ticket: The First Interview with Joe Biden': 5.130.000 [0,7/4] (2º)

09:00 - 'Press Your Luck' (R): 2.660.000 [0,4/2] (2º)

10:00 - 'The Match Game' (R): 2.480.000 [0,4/3] (1º)