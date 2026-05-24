La final de la Champions League femenina lidera en la tarde de La 1 con un 14,9%

Audiencias Sábado 23 de Mayo de 2026
11,5%
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7,8%
5,9%
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'La Voz Kids' consigue de nuevo el liderazgo de la noche del sábado en Antena 3, aunque sin lograr superar el millón de espectadores. El talent musical infantil firma un 11,7% de cuota de pantalla y 959.000 seguidores, perdiendo además casi un punto respecto la semana anterior.
Quien sí mejora notablemente sus registros es 'Hay una cosa que te quiero decir'. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco alcanza un 10% de share y 768.000 espectadores, subiendo 1,2 puntos en comparación con hace una semana.
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En La 1, la película "Un mar de enredos" obtiene un 8,6% de cuota de pantalla y mejora en 1,1 puntos el resultado del cine emitido hace dos semanas. Cabe recordar que el sábado pasado la cadena pública apostó por 'La Casa de la Música', espacio que registró un 9,2% de share.
Buena noche también para 'laSexta Xplica!', que logra situarse como cuarta opción de la noche. El programa mejora 1,6 puntos respecto a la semana anterior y firma un destacado 6,9% de cuota junto a 510.000 espectadores. Por detrás queda Cuatro con la película "Fast & Furious 9", que se conforma con un 5,2% y 431.000 televidentes, desplomándose nada menos que 4,8 puntos respecto a la oferta cinematográfica del sábado pasado. Por último, 'Malas lenguas noche' mejora ligeramente sus resultados en La 2 y alcanza un 4,4% de cuota de pantalla.
Prime time
Informe semanal724.000 8,2%
Plan de cine 808.000 8,6%
Plan de cine 2 315.000 5,4%
Cómo nos reímos 204.000 2,4%
Malas lenguas noche320.000 4,4%
La voz kids: a punto de empezar834.000 8,7%
La voz kids: audiciones959.000 11,7%
First Dates386.000 4,4%
El blockbuster 431.000 5,2%
Hay una cosa que te quiero decir768.000 10,0%
Sábado clave296.000 3,5%
laSexta Xplica510.000 6,9%
Late night
- "Tengo 17 años" no convence en el late night de La 1
- Buenos registros para 'Suervivientes: diario' en Telecinco
- "Fast & Furious: aún más rápido" logra un buen 6,8% en Cuatro
Cine 127.000 4,5%
La noche temática 74.000 3,1%
La guerra del pistacho69.000 2,9%
La voz kids: grandes momentos257.000 7,4%
Sportium game show90.000 4,2%
Cine Cuatro 230.000 6,8%
Supervivientes: diario356.000 10,8%
Gran Madrid show122.000 5,0%
Equipo de investigación 151.000 6,2%
Sobremesa y tarde
- Buenos resultados para la tarde de La 1 con la final de la Champons League femenina
- "Fast & Furious 6" roza el 7% en la sobremesa de Cuatro
- 'Fiesta' sigue sin remontar y se queda con un 8,4%
Sesión de tarde 988.000 11,9%
UEFA Womens Champion League 1.078.000 14,1%
Previo fútbol: UEFA Womens Champions League 647.000 8,2%
Fútbol: UEFA Womens Champions League 1.157.000 14,9%
Post fútbol: UEFA Womens Champions League 1.037.000 14,3%
Aquí la Tierra722.000 10,1%
Saber y ganar: fin de semana470.000 5,5%
Grandes documentales236.000 2,9%
Into the blue241.000 2,9%
Maravillas inmortales de la tierra 258.000 3,2%
Los recién llegados de la naturaleza 205.000 2,6%
Atención obras112.000 1,5%
Días de cine62.000 0,8%
La semana, con Pepa Bueno 55.000 0,8%
Diario de un nómada78.000 1,0%
Multicine 1.027.000 12,5%
Multicine 2 748.000 9,6%
Multicine 3 502.000 6,9%
Home cinema 568.000 6,9%
Home cinema 2 426.000 5,5%
Fiesta661.000 8,4%
La Roca362.000 4,5%