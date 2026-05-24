La final de la Champions League femenina lidera en la tarde de La 1 con un 14,9%

Por Redacción |

'La Voz Kids' consigue de nuevo el liderazgo de la noche del sábado en Antena 3, aunque sin lograr superar el millón de espectadores. El talent musical infantil firma un 11,7% de cuota de pantalla y 959.000 seguidores, perdiendo además casi un punto respecto la semana anterior.

Quien sí mejora notablemente sus registros es 'Hay una cosa que te quiero decir'. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco alcanza un 10% de share y 768.000 espectadores, subiendo 1,2 puntos en comparación con hace una semana.

En La 1, la película "Un mar de enredos" obtiene un 8,6% de cuota de pantalla y mejora en 1,1 puntos el resultado del cine emitido hace dos semanas. Cabe recordar que el sábado pasado la cadena pública apostó por 'La Casa de la Música', espacio que registró un 9,2% de share.

Buena noche también para 'laSexta Xplica!', que logra situarse como cuarta opción de la noche. El programa mejora 1,6 puntos respecto a la semana anterior y firma un destacado 6,9% de cuota junto a 510.000 espectadores. Por detrás queda Cuatro con la película "Fast & Furious 9", que se conforma con un 5,2% y 431.000 televidentes, desplomándose nada menos que 4,8 puntos respecto a la oferta cinematográfica del sábado pasado. Por último, 'Malas lenguas noche' mejora ligeramente sus resultados en La 2 y alcanza un 4,4% de cuota de pantalla.

Edurne en 'La Voz Kids 2026'

Prime time

La 1

Informe semanal724.000 8,2% Plan de cine Un mar de enredos 808.000 8,6% Plan de cine 2 Adictos al amor (Addicted to love) 315.000 5,4%

La 2

Cómo nos reímos Políticamente incorrecto 204.000 2,4% Malas lenguas noche320.000 4,4%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar834.000 8,7% La voz kids: audiciones959.000 11,7%

Cuatro

First Dates386.000 4,4% El blockbuster Fast & Furious 9 431.000 5,2%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir768.000 10,0%

laSexta

Sábado clave296.000 3,5% laSexta Xplica510.000 6,9%

Paul Walker en 'Fast & Furious: Aún más rápido'

Late night

"Tengo 17 años" no convence en el late night de La 1

Buenos registros para 'Suervivientes: diario' en Telecinco

"Fast & Furious: aún más rápido" logra un buen 6,8% en Cuatro

La 1

Cine Tengo 17 años 127.000 4,5%

La 2

La noche temática Semillas de poder: del pistacho a la agromafia 74.000 3,1% La guerra del pistacho69.000 2,9%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos257.000 7,4% Sportium game show90.000 4,2%

Cuatro

Cine Cuatro Fast & Furious: aún más rápido 230.000 6,8%

Telecinco

Supervivientes: diario356.000 10,8% Gran Madrid show122.000 5,0%

laSexta

Equipo de investigación Los secretos del chicle 151.000 6,2%

El podcast 'La semana, con Pepa Bueno' en La 2

Sobremesa y tarde

Buenos resultados para la tarde de La 1 con la final de la Champons League femenina

"Fast & Furious 6" roza el 7% en la sobremesa de Cuatro

'Fiesta' sigue sin remontar y se queda con un 8,4%

La 1

Sesión de tarde Un buen año 988.000 11,9% UEFA Womens Champion League Barcelona-OL Lyonnes 1.078.000 14,1% Previo fútbol: UEFA Womens Champions League Barcelona-OL Lyonnes 647.000 8,2% Fútbol: UEFA Womens Champions League Barcelona-OL Lyonnes 1.157.000 14,9% Post fútbol: UEFA Womens Champions League Barcelona-OL Lyonnes 1.037.000 14,3% Aquí la Tierra722.000 10,1%

La 2

Saber y ganar: fin de semana470.000 5,5% Grandes documentales236.000 2,9% Into the blue241.000 2,9% Maravillas inmortales de la tierra La bahía de Ha Long 258.000 3,2% Los recién llegados de la naturaleza Frida, el cachorro de jaguar 205.000 2,6% Atención obras112.000 1,5% Días de cine62.000 0,8% La semana, con Pepa Bueno Jugando al dopaje 55.000 0,8% Diario de un nómada78.000 1,0%

Antena 3

Multicine Planes de venganza 1.027.000 12,5% Multicine 2 Cadena de mentiras (2019) 748.000 9,6% Multicine 3 Llamada oculta 502.000 6,9%

Cuatro

Home cinema Fast & Furious 6 568.000 6,9% Home cinema 2 Runner runner 426.000 5,5%

Telecinco

Fiesta661.000 8,4%

laSexta

La Roca362.000 4,5%

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