'How the Grinch Stole Christmas' supera a 'Friday Night Smackdown' tras Acción de Gracias

Fox: 0,5/3

NBC: 0,5/3

ABC: 0,4/3

CBS: 0,3/2

The CW: 0,1/1

Fox

NBC

08:00 - 'How the Grinch Stole Christmas' (R): 3.740.000 [0,7/4] (1º)

ABC

08:00 - 'Santa Claus is Comin' to Town' (R): 2.780.000 [0,5/3] (4º)

CBS

09:00 - 'The Pet Project': 2.130.000 [0,3/2] (4º)

08:00 - 'Frosty the Snowman' (R): 3.020.000 [0,5/3] (3º)

The CW

08:00 - 'World's Funniest Animals': 1.020.000 [0,1/1] (5º)

09:00 - 'Grandma Got Run Over by a Reindeer' (R): 797.000 [0,2/1] (5º)