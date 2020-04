'Los Conner' triunfa en ABC con la emisión de un nuevo episodio

'Los Conner'

El liderato de Fox con 'The Masked Singer' ya es un eco del pasado, ahora ha llegado el turno de 'Los Conner' en ABC. El spin-off de 'Roseanne' ha amasado un punto de rating en el prime time del martes, logrando el mejor dato de toda la jornada. Por su parte, Fox se desploma con el escaso impacto de la redifusión de 'Last Man Standing' y NBC crece de la mano de 'Ellen's Game of Games'. Por último, CBS consigue la emisión más vista en número de espectadores con 'NCIS' y The CW destaca con 'The Flash', que asciende en 100.000 espectadores.

Adultos 18-49

CBS: 0,7/4

NBC: 0,7/4

ABC: 0,6/3

Fox: 0,5/2

The CW: 0,3/2

Fox

08:00 - 'The Masked Singer (R): 2.610.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'Last Man Standing' (R): 1.910.000 [0,4/2] (4º)

NBC

08:00 - 'Ellen's Game of Games' (R): 4.130.000 [0,8/4] (3º) 09:00 - 'Ellen's Game of Games': 4.250.000 [0,8/4] (1º) 10:00 - 'New Amsterdam' (R): 2.490.000 [0,4/2] (2º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 5.990.000 [1,0/6] (1º) 08:30 - 'Bless This Mess': 3.980.000 [0,6/3] (3º) 09:00 - 'Mixed-ish': 2.840.000 [0,5/3] (3º) 09:30 - 'Black-ish': 2.590.000 [0,5/3] (3º) 10:00 - 'For Life': 2.180.000 [0,5/3] (3º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 8.300.000 [0,8/4] (2º) 09:00 - 'FBI' (R): 7.030.000 [0,7/3] (2º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted' (R): 6.970.000 [0,7/4] (1º)

The CW