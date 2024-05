Por Mario de Hipólito de Sande |

La tarde del miércoles 8 de mayo, durante el ensayo general de la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2024, se produjo un tenso momento cuando llegó la actuación de Eden Golan, representante de Israel. Como forma de protesta por lo sucedido entre su país y Gaza, la cantante fue muy abucheada por el público. La situación se repitió parcialmente durante la segunda semifinal el jueves 9 de mayo, donde quedó patente la polaridad de opiniones respecto a este conflicto, ya que además de abucheos, se escucharon muchos aplausos. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí, en los ensayos del 10 de mayo, esta situación se ha vuelto a repetir, con la agravante de que se ha llegado a las amenazas.

Escenario de Eurovisión 2024

En la tarde del 10 de mayo, justo al finalizar el ensayo de Israel para Eurovisión,. "He gritado en dos ocasiones 'Free Palestine', porque", ha contado el periodista especializado en Eurovisión a FormulaTV. Tras estos comentarios,

Pasado un rato, poco antes de la actuación de España en los ensayos, el enfrentamiento se ha vuelto a repetir, esta vez con otros tres compañeros de profesión israelíes. "Le he dicho: 'que no me hagas fotos. Me vas a enseñar quién eres'. Y me ha empezado a increpar y a decirme que qué hago aquí, que soy periodista y no puedo decir eso", ha relatado el protagonista. Además, asegura que mientras tanto, más periodistas procedentes de Israel le estaban grabando de lejos.

Dispuesto a poner una protesta

Tras el angustiante momento que ha vivido Juanma Fernández, periodistas de otros países se han acercado a él para mostrar su interés y apoyo. "Me han dicho que recuerde que ellos no me pueden grabar sin mi consentimiento, que ponga una protesta en el centro de prensa", ha confesado el periodista español. Además, ha confirmado que el aire que se respira este año en Eurovisión es bastante tenso. "Me han dicho que tenga mucho cuidado porque están los ambientes muy calientes", ha declarado justo antes de poner la protesta.