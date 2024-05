El "Jury Show" vuelve a estar envuelto en polémica, esta vez por la ausencia de Joost Klein, representante de Países Bajos en Eurovisión 2024, en el ensayo de la Final. El neerlandés tendría que haber actuado en el quinto puesto, entre Luxemburgo e Israel. Las razones de su falta se desconocen, aunque los rumores no han tardado en propagarse en cuanto el público se ha percatado de que tras él tocaba el turno de la israelí Eden Golan, fuente principal de los eurodramas de este año.

El intérprete de 'Europapa' sí que estuvo presente en el ensayo del desfile de banderas, tan solo 15 minutos antes de que llegara su turno. A falta de declaraciones oficiales,. En la misma publicación, el presentador transmite que habrá actualizaciones "a su debido tiempo".

Además, en el perfil de Instagram del cantante ha desaparecido durante la tarde las historias destacadas que el neerlandés había anclado agrupando sus momentos en Eurovisión 2024. La tensión entre Klein y la UER ya se vaticinaba con sus palabras en la rueda de prensa con los clasificados de la Segunda Semifinal: "Creo que si la música puede unir países no es una pregunta que me tengas que hacer a mí, sino a la UER". En redes sociales los eurofans temen que Joost Klein no concurse en la final del sábado, ya que es uno de los grandes favoritos para llevarse el micrófono de cristal.

"The Dutch representative doesn't like us and asked not to take his picture"



???????????????? Keren Peles, songwriter of Israel's Eurovision entry 'Hurricane', records Joost Klein (the Netherlands' Eurovision entrant) without his permission.#BanIsrselFromEurovision pic.twitter.com/auIGWunNl5