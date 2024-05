Por Joan Centelles Martínez |

Ya conocemos a los veintiséis países que actuarán en la gran final de Eurovisión 2024, y San Marino no será uno de ellos. El país no logró clasificarse y ahora valora la retirada del certamen tras el resultado de Megara. "Podríamos optar por no participar más en Eurovisión", decía el Secretario de Turismo, Federico Pedini Amati, tras celebrarse la segunda semifinal.

Federico Pedini Amati, Secretario de Turismo de San Marino, en Eurovisión

Es el tercer año consecutivo que San Marino no logra clasificarse para la final del certamen. Primero Achille Lauro, luego Piqued Jacks y ahora Megara. "", decía Pedini Amati, que había acudido a Malmö para apoyar al grupo español que los representaba. "Casi parece que", expresaba con frustración el responsable de Turismo.

A pesar de amenazar con no volver a presentarse a Eurovisión, también admitía: "No podría decidir no participar porque hay una televisión estatal y habrá otro gobierno". Además, señalaba que están "comprometidos" a hacer un "producto importante como 'Una Voce per San Marino'", el festival que celebran para escoger a sus representantes. "No merecemos que nos traten así todo el tiempo", concluía con decepción.

Los representantes de San Marino, el grupo español Megara, tiraban de humor ante la eliminación del certamen. "Sa hecho lo que sapodio", expresaron en X, junto a una imagen de un sapo descansando en su nenúfar. "Es que no se valora igual por ser San Marino", les decía un usuario. "No pasa nada, ¡en nada empieza el plazo del BF25! Os amamos y lo habéis hecho espectacular", comentaba otro.

Megara: quien la sigue la consigue

La banda de rock ya intentó llegar a Eurovisión un año antes, pero representando a España. Fueron uno de los participantes del Benidorm Fest 2023, y aunque con 'Arcadia' consiguieron el cuarto puesto en la final de la preselección española, Blanca Paloma se alzó con la victoria por representarnos. En esta ocasión probaron suerte en San Marino y, tras ser repescados en 'Una Voce per San Marino', lograron el billete a Malmö para representar al país mediterráneo.