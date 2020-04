'The Masked Singer' lidera, aunque cede y se acerca a 'Survivor'

FOX: 1,6/8

CBS: 1,0/5

ABC: 0,6/3

NBC: 0,5/3

The CW: 0,1/1

Fox

09:00 - 'After the Mask': 4.590.000 [1,4/7] (1º)

NBC

CBS

ABC

08:00 - 'Who Wants to Be a Millionaire' (R): 4.250.000 [0,6/3] (4º)

09:00 - 'Who Wants to Be a Millionaire' (R): 3.520.000 [0,6/3] (3º)

10:00 - 'Who Wants to Be a Millionaire' (R): 3.040.000 [0,5/3] (3º)