'Frosty The Snowman' lidera la repartida noche tras Acción de Gracias

Los especiales han sido los verdaderos protagonistas del viernes 29 de noviembre en el que el share ha estado muy repartido, haciendo que no haya un vencedor claro. Pese a esto, el clásicoal superar a 'WWE Friday Night SmackDown' en número de espectadores. También otra de las películas del muñeco de nieve ("Frosty Returns") consigue uno de los mejores resultados de la noche, un 0,6.

Respecto a las series y programas que esta semana han estrenado capítulo nuevo, destacan las ligeras bajadas de 'American Housewife' y de la WWE en una décima. Otros como 'Fresh Off the Boat' y 'Dateline' se mantienen. Sin embargo, es 'Blue Bloods' la serie que logra mayor número de espectadores de la noche, que pese a repetir capítulo reunía a más de 4.370.000 televidentes.

FOX: 0,7/4

CBS: 0,5/3

NBC: 0,5/3

ABC: 0,5/3

The CW: 0,2/1

Fox

CBS

08:00 - 'Frosty the Snowman' (Especial): 4.040.000 [0,7/4] (1º)

ABC

08:30 - 'Fresh Off the Boat': 2.080.000 [0,4/2] (4º)

NBC

08:00 - 'The National Dog Show' (8-10 p.m.) (Especial): 3.310.000 [0,5/3] (3º)

The CW

08:00 - 'Grandma Got Run Over by a Reindeer' (Especial): 940.000 [0,2/1] (5º)

09:00 - 'Penn & Teller: Fool Us': 830.000 [0,2/1] (5º)