El Grinch consigue ser el centro de atención del martes 3 aunque destaca 'Brad Paisley Thinks He's Special'

"Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas"

"Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas" consigue ser el centro de atención de la noche del martes 3 y se alza con el primer puesto de las 20h. Pese a ser una repetición,, seguido de ' The Voice ' (a las 21h) con un 1,0, aunque baja ligeramente (-0,1). Además destacan otros especiales como 'Brad Paisley Thinks He's Special' y 'CMA Country Christmas', que logran un 0,8 y un 0,7, respectivamente.

'The Resident' protagoniza la subida más importante de la noche , llegando hasta el 0,8 (+0,2). Sube también 'The Flash', que crece una décima, remontando hasta sus datos del día 19 de noviembre. Y como el superhéroe de DC, 'Empire' también sube un 0,1. Por otra parte, 'Arrow' repite el share de la semana anterior.

Adultos 18-49

NBC: 0,8/4

ABC: 0,7/4

FOX: 0,7/4

CBS: 0,6/3

The CW: 0,4/2

NBC

08:00 - 'Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas' (R): 5.300.000 [1,1/6] (1º) 08:30 - 'How to Train Your Dragon: Homecoming' (Especial): 3.870.000 [0,9/5] (1º) 09:00 - 'The Voice': 6.390.000 [1,0/5] (1º) 10:00 - 'Making It': 2.660.000 [0,5/3] (5º)

ABC

08:00 - 'Brad Paisley Thinks He's Special' (Especial): 6.290.000 [0,8/5] (2º) 09:00 - 'CMA Country Christmas ' (9-11 p.m.) (Especial): 5.080.000 [0,7/3] (2º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 4.240.000 [0,8/4] (3º) 09:00 - 'Empire': 2.550.000 [0,7/4] (3º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 7.110.000 [0,7/4] (4º) 09:00 - 'FBI' (R): 5.560.000 [0,6/3] (4º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans' (R): 4.460.000 [0,5/3] (4º)

The CW