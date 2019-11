'La Sirenita' se convierte en la reina del martes para ABC

'Disney Presents: The Little Mermaid Live!'

ABC ha logrado superar a sus rivales gracias a 'The Little Mermaid Live!', la versión en vivo de la historia de Ariel,, convirtiéndose en lo más exitoso del martes. En la misma franja, la de las 20h, ' The Voice ' repunta una décima, mientras que ' NCIS ' llega al punto.

Respecto al resto de series, 'This Is Us' baja hasta el 1,1, por lo que tiene una caída de una décima respecto al día 29. En Fox, el regreso de las ficciones tras dos semanas de campeonato de béisbol se salda con pérdidas de espectadores, no muy notables, y con la bajada de una décima de 'Empire' en el rating. Y las dos series de superhéroes de la noche ('The Flash' y 'Arrow') también caen una décima cada una.

Adultos 18-49

ABC: 2,0/9

NBC: 1,1/5

CBS: 0,8/4

FOX: 0,7/4

The CW: 0,3/2

ABC

08:00 - 'Disney Presents: The Little Mermaid Live!' (8-10 p.m.) (Especial): 8.980.000 [2,6/12] (1º) 10:00 - 'Emergence': 3.470.000 [0,7/4] (3º)

NBC

08:00 - 'The Voice': 8.110.000 [1,3/6] (2º) 09:00 - 'This is Us': 6.690.000 [1,3/6] (2º) 10:00 - 'New Amsterdam': 5.010.000 [0,7/4] (2º)

CBS

08:00 - 'NCIS': 10.740.000 [1,0/5] (3º) 09:00 - 'FBI': 8.540.000 [0,8/4] (3º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans': 6.610.000 [0,7/4] (1º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 3.420.000 [0,7/4] (4º) 09:00 - 'Empire': 2.490.000 [0,7/4] (4º)

The CW