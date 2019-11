'Anatomía de Grey' remonta tras el tropiezo de la semana pasada

en la franja de las nueve, por delante de ' El joven Sheldon '. La emisión de un nuevo capítulo de la sitcom sobre la infancia de Sheldon Cooper hace que vuelva a superar el punto de rating. En esa misma franja, pero manteniendo su quinto lugar, vuelve ' Sobrenatural ' con un 0,3 y manteniéndose por encima del millón de espectadores.

Las series de NBC son las más afectadas de la noche y, a excepción de 'Superstore' y 'Perfect Harmony', sufren bajadas de una décima. Pese a todo, 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' mantiene su segundo puesto frente a 'Evil' y 'How to Get Away With Murder', manteniendo una ventaja de una y dos décimas respectivamente y superándolas, con escasa diferencia, en número de espectadores.

FOX: 2,6/13

ABC: 0,8/4

CBS: 0,7/4

NBC: 0,6/3

The CW: 0,2/1

Fox

ABC

08:00 - 'Grey's Anatomy': 6.130.000 [1,3/6] (2º)

09:00 - 'A Million Little Things': 4.490.000 [0,8/4] (3º)

10:00 - 'How to Get Away with Murder': 2.270.000 [0,4/2] (4º)