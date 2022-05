La música se ha ganado un hueco en nuestra pequeña pantalla, con Televisión Española (TVE) implementando una estrategia para darle al Festival de Eurovisión el lugar que merece. La Corporación pública tomó la decisión de llevar todas las galas a su principal cadena, con un objetivo: conseguir que la marca brille como merece. Tras la celebración de la Segunda Semifinal, es necesario poner la lupa en todos los datos de audiencia para conocer al detalle su funcionamiento.

Cornelia, representante de Suecia

Dos días después de que Eurovisión 2022 debutase en La 1, llegó el turno para que dieciocho países luchasen por hacerse un hueco en la Final del 14 de mayo. Como avanza el informe de Dos30' en base a los datos aportados por Kantar Media, la Semifinal 2 del certamen terminó con una media del 11% y 1.491.000 espectadores entre las 21:00h y las 23:14h. De esta manera, mejora en +1,8 puntos y +246.000 seguidores en relación a la primera gala del martes 10.

Sin embargo, es necesario mencionar que estamos ante la Semifinal más vista en la historia de nuestro país. Al margen de la edición presente, fue el la gala previa del Festival de 2006 la que más número de seguidores había tenido desde las pantallas de La 2 (8,4% y 1.284.000). De la misma forma, se apunta la mejor cuota histórica, superando el 8,7% de Eurovisión 2005. Estas buenas marcas tienen todavía más mérito, teniendo en cuenta que el espacio comenzó por debajo del 8,5% de share como consecuencia del arrastre del 'Telediario 2'.

Funcionamiento respecto a la competencia

Resultados frente a la competencia

La noche del jueves 12 de mayo volvió a proponer su habitual batalla entre la telerrealidad y la ficción, con una lucha que siempre suele terminar con la victoria de la principal cadena de Mediaset España. De hecho, 'Supervivientes 2022' (19,4%) se convirtió en la oferta estelar más seguida de nuestra televisión. Por detrás quedó 'Eurovisión: Segunda Semifinal' (11%), seguido de la cinta "Richard Jewell" (9,8%). Si bien es cierto, el pase cinéfilo coincidió poco tiempo con el Festival, siendo 'Noticias 2' (22,4%) y 'El hormiguero' (14,1%) sus principales rival.

En coincidencia, fue la principal cadena de Atresmedia quien se hizo con el liderazgo de la franja. El "tridente" mencionado previamente impulsó a Antena 3 para apuntarse una cuota media de pantalla del 15,09%, lo que se traduce en 2.038.000 espectadores. En ese momento, Televisión Española se conformaba con las cifras descritas, consiguiendo un resultado por encima de los datos que suelen firmar en una noche de jueves sin Eurovisión en parrillas.

Líder entre jóvenes y niños

Desglose completo de datos

De esta manera, Eurovisión 2022 consiguió erigirse líder entre la población española de 4 a 44 años; algo que la Semifinal 1 no logró. Tanto los niños (14,3% y +4,7) como los jóvenes (18,3% y +3), así como los jóvenes adultos (16,3% y +2,6) decidieron sintonizar mayoritariamente con La 1. Sin embargo, el conjunto de los hombres permanecieron pendientes de las ofertas de Antena 3 (14,6% vs. 11,6%), mientras que las mujeres se mantuvieron fieles a Telecinco (16,3% vs. 10,6%). Asimismo, digno de mención es el gran 14,1% que se apuntó el Festival en el Target Comercial, mejorando en +2,1 enteros lo anotado en la Semifinal 1.

Eurovisión crece en todas las regiones

Al igual que sucedió dos jornadas antes, la Comunidad Valenciana (15,6% y +4,4) fue el territorio donde más interés despertó Eurovisión. Las dieciocho delegaciones dieron el do de pecho, mientras otras tres regiones se colocaban por encima de la media nacional: Murcia (14,8% y +4,2), Comunidad de Madrid (12,6% y +2,5) y Aragón (12,1% y +2,8) se colocaron por encima de España (11%).

En la otra cara de la moneda están Andalucía (10,9% y +2), Canarias (10,9% y +3,7), Castilla y León (10,2% y +0,1), Castilla-La Mancha (10,1% y +2,6), Resto (10% y +0,6), Cataluña (9,7% y +0,3), Galicia (9,1% y +0,5), País Vasco (7,5% y +0,1), Baleares (7,4% y +0,1) y Asturias (7,3% y +0,5), convirtiéndose de nuevo en la Comunidad Autonóma con peor rendimiento en relación a esta fiesta musical donde apareció Chanel Terrero.