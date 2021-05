La pandemia de coronavirus y las elecciones de la Comunidad de Madrid, entre otros tantos temas, han sido una constante a lo largo del mes de abril en los espacios informativos de las cadenas generalistas, pero ¿cuál de ellas ha conseguido atraer a más público con su particular enfoque? Una vez más, ese honor recae en 'Antena 3 noticias', que vuelven a copar la primera posición por decimosexto mes consecutivo. No obstante, en esta ocasión el dominio no es absoluto.

Datos de informativos del mes de abril de 2021

En términos globales, el liderato de Antena 3 es indiscutible, ya que amasa un 18,8% de media que le mantiene por encima de su principal competidora, Telecinco, que marca un 14,5%. Sin embargo, ese 18,8% supone un descenso de -0,9 puntos con respecto a marzo, que fue un mes especialmente brillante para el apartado informativo del grupo de San Sebastián de los Reyes. Por su parte, la cadena principal de Mediaset baja de los 2 millones de espectadores de media y también desciende en share, aunque en su caso tan solo -0,3 puntos, provocando que la ventaja de Antena 3 se encoja ligeramente, como recoge el informe realizado por Barlovento Comunicación. En las siguientes posiciones aparecen La 1 (10,7% y +0,2 puntos) y laSexta (8,6% y -0,1 puntos).

La hegemonía de Antena 3 se rompe en el fin de semana

Al sacar la lupa para analizar los datos, la variación más evidente con respecto a marzo es que Antena 3 ya no impone su ley a lo largo de toda la semana. La cadena de Atresmedia no ve alterado su reinado entre semana, ya que domina tanto en la sobremesa (20,1% y -0,5 puntos) como en la noche (20,3% y -1,1 puntos), así como en la sobremesa del fin de semana (18,1 y -0,5 puntos), pero sí cede en la noche de los sábados y domingos (12,9% y -1,6 puntos) ante la presión de Telecinco (13,4%). A pesar de esas múltiples bajadas, el canal de Mediaset no aprovecha la oportunidad para arrebatar también el dominio de lunes a viernes (15,7% en la sobremesa y 13,3% en la noche) ni en la mañana del fin de semana (15,9%).

Vicente Vallés lidera 'Antena 3 noticias 2'

La 1 se aleja de laSexta

Alejándose de la tendencia descendente general de La 1, que marca mínimo histórico mensual en abril, sus informativos han conseguido crecer ligeramente. Esa mejoría se nota sobre todo entre semana, ya que en la edición de sobremesa alcanza un 11,1% de media (+0,2 puntos) y en el de la noche anota un 10,3% para subir otras dos décimas. A lo largo del fin de semana se merma un poco la subida al mantenerse inmutable en un 11,4% en la primera franja y ascender una décima en la segunda hasta un 10,2%.

En la otra cara de la moneda aparece laSexta, que cae en casi todas las ediciones. De lunes a viernes, la cadena verde de Atresmedia se queda en un 10,4% (-0,5 puntos) en la sobremesa y en la noche no pasa de un 7% (-0,2 puntos). De sábado a domingo, los valores son algo más estables, ya que a la hora de la comida pierde dos décimas (9,6%), pero en la de la cena se mantiene en un 7,4%.