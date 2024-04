El hijo de Daniel Diges conquista a Melendi tras debutar en 'La Voz Kids'

Por Toño García Rodríguez |

La nueva edición de 'La Voz Kids' ya ha comenzado y, durante la segunda noche de audiciones del 20 de abril, el hijo del cantante y actor Daniel Diges se presentó artísticamente a la audiencia. Galileo, de solo 15 años, sigue los pasos de su padre y es que, al parecer, ambos comparten la pasión por la música. El aspirante interpretó una versión del tema 'Another love', de Tom Odell, y logró que Melendi se voltease para hacerse con su voz. Finalmente, entró directamente a formar parte de su equipo, pues fue el único coach en darse la vuelta.

Galileo en 'La Voz Kids'

Daniel Diges está muy orgulloso de su hijo mayor y así lo quiso demostrar un par de días atrás en sus redes sociales. El cantante publicó un selfie junto a Galileo en el que, siendo esta su primera aparición televisiva en un concurso musical. "Al final.. jajajaja. Como pasan los años y", escribía junto a la imagen el que fue representante de España en el Festival de Eurovisión 2010 , quien estuvo además presente el día antes del debut de su hijo en la emisión de ' Tu cara me suena ', donde Miguel Lago le dedicó unas cariñosas palabras

"Yo siempre he defendido que lo que a mí me gusta poner la radio y reconocer a la persona que está cantando. Eso es lo que me pasa con las personas que tienen la voz diferente, como la tuya", valoró Melendi una vez todos descubrían la apariencia del aspirante. "Hay que pulir ciertas cositas (...) pero vamos a llegar muy lejos, ya lo verás", entonaba entonces el coach, realizando toda una declaración de intenciones de las expectativas que depositaba en el hijo de Diges, que no pudo acudir al backstage con el resto de sus familiares.

No es su primer escenario

Desde hace tiempo, el cantante del tema "Algo pequeñito" ha expresado su inclinación por los espectáculos en directo y ya acumula un gran número de musicales a sus espaldas. El año pasado, durante su gira "Cinemán Sinfónico", el artista tuvo la oportunidad de compartir escenario con su hijo Galileo y juntos realizaron una actuación muy emotiva para todo el público presente. Sin embargo, su participación en 'La Voz Kids' podría considerarse el punto de inflexión del joven, que comienza su andadura en el mundo de la música.