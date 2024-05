Críticas a Hovik Keuchkerian por infravalorar el trabajo de los guionistas

Por Beatriz Prieto |

Más de un mes después del estreno de 'Reina Roja' en Amazon Prime Video, su actor principal, Hovik Keuchkerian, se ha situado en el centro del huracán tras confesar que borra las acotaciones de sus guiones. Unas palabras que no han sentado muy bien a los profesionales del sector, que han compartido sus críticas en redes contra las palabras del actor, al ver cómo menosprecian su trabajo.

Hovik Keuchkerian en 'Reina roja'

"En mi opinión, y esto lo discutiré con todos los guionistas, con todos los directores, con todos los showrunners,", declaraba el actor en una sesión de la revista Serializados sobre 'Reina roja'. En ella, Hovik reconoció que "tú me das un guion para arrancar y", idea en la que insistió varias veces, para después cuestionar las acotaciones que él mismo tachaba.

El actor argumentó que él mismo no sabía que iba a pasar en cada escena, a pesar de las acotaciones, sino que "lo voy a saber a medida que vaya trabajando". "Entonces, el guionista ha hecho un grandísimo trabajo hasta que suelta el guion y le llega al director y al actor", prosiguió Hovik, para después defender que "el guion que está leyendo el 6 de junio no es el mismo en el que está trabajando el 26. Y definitivamente no es el mismo guion que está trabajando cuando ha pasado el ecuador del rodaje". "Por tanto, no. El personaje no está. El personaje se construye", remató el intérprete.

"Si quieres hacer tuyo un guion, escríbelo"

Lejos de pasar desapercibidas, las declaraciones de Hovik han levantado ampollas entre los guionistas, algunos de los cuales se han mostrado de lo más contundentes con el protagonista de 'Reina roja'. "Hovik, si quieres hacer tuyo un guion, escríbelo. Y las acotaciones no se tachan, se leen. Ya sé que da pereza, pero no veas cómo ayudan a interpretar", lanzaba Alberto Caballero, creador de series como 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina' o 'Machos Alfa', en medio de las críticas, pullas y explicaciones de compañeros de profesión.

"Nadie negará que los actores enriquecen a los personajes de un guion. Como tampoco puede negarse que los personajes los ha creado el guionista. Y si están tristes o alegres, será por una razón decidida por él. Y punto", escribía por su parte Albert Val, guionista de la película "El maestro que prometió el mar", quien señaló de Hovik que, "lo peor, sin embargo, es el tono irrespetuoso empleado en estas declaraciones". Una postura en cierto modo conciliadora, en medio del enfado de muchos de sus compañeros, la mayoría de los cuales tiraron de ironía mientras otros lamentaban que, una vez más, se infravalorase el papel de los guionistas.