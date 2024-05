Los productores de Eurovisión 2024 escogerán la posición de España e Italia en la final

Por Beatriz Prieto |

La tarde del sábado 4 de mayo, Nebulossa vivió su segundo ensayo en el Mälmo Arena, a menos de una semana de su gran debut ante el público del Festival de Eurovisión 2024. Tras pulir los detalles de la actuación que verá la luz ante el gran público el próximo jueves 9 de mayo, Mery Bas y Mark Dasousa se enfrentaron al sorteo de las posiciones para la final del certamen, al igual que el resto del Big Five, dado que su pase a la cita del sábado 11 de mayo está garantizada.

Slimane, representante de francia, actuará en la segunda final de Eurovisión 2024

Al contrario que anteriores ediciones, la candidatura española tendrá que esperar a que concluya la segunda semifinal para conocer su posición en la final, puesto que. Esto significa que serán los productores los encargados de decidir si "Zorra" sonará en la primera o en la segunda mitad de la final,, y su canción "La noia".

Olly Alexander, representante de Reino Unido, fue el primero en inaugurar el sorteo y descubrir que cantaría "Dizzy" en la primera mitad de la gran final. Un bloque en el que también estará presente Alemania, de la mano de Isaak y su canción "Always on the Run", aunque ninguna de las dos candidaturas inaugurará la gala, puesto que Suecia ya extrajo el primer puesto para actuar en la gala final en un sorteo previo. En el turno de Francia, su representante Slimane descubrió que actuaría con su "Mon amour" en la segunda parte de la final, por lo que es por ahora el único miembro del Big Five que actúa en dicha parte.

Once papeletas más

España e Italia estrenaron así el "Producer's Choice" anunciado a mediados de abril, cuando se confirmó que habría seis papeletas para la primera mitad, seis para la segunda y un total de trece para esta novedad. Con ella, los países afortunados podrán acabar actuando en la final en cualquier posición del primer o segundo bloque, en función de lo que los productores consideren más favorecedor para el espectáculo televisivo.

De este modo, se evitarían situaciones como las de la segunda semifinal de 2022, cuando el ritmo de la gala se ralentizó por el exceso de baladas. No obstante, este cambio en los sorteos supone que habrá que esperar a que se haga el reparto a suertes de las posiciones del resto de países clasificados tras la primera y la segunda semifinal. Será entonces cuando España e Italia conozcan por fin en qué parte de la final podrán actuar.