'La Voz Kids' (14,4%) vuelve a dominar y Telecinco remonta con 'Antes de ti' (9,8%)

Por Redacción |

La noche del sábado vuelve a tener una clara ganadora: 'La Voz Kids'. En la gala que suponía el cierre de las Audiciones a Ciegas, el formato musical de Atresmedia ha sido capaz de amasar un 14,4% de share, lo cual supone un ligero descenso de -0,3 puntos, pero no eso no le impide imponerse en el prime time ante 1,304 millones de espectadores. De este modo, se desmarca una vez más como la única propuesta que consigue afincarse en el doble dígito, ya que la competencia, casi monopolizada por el cine, no supera esa barrera.

La que se queda más cerca de conseguirlo es Telecinco con la emisión de 'Antes de ti', que rubrica un 9,8% de cuota de pantalla con sus 952.000 espectadores, reparando así en cierta medida el tropiezo de la semana previa con el especial de Felipe y Letizia. En el siguiente escalón se encuentran La 1 y Cuatro con 'El médico' y 'Misión Imposible: Fallout', que cosechan un 6,4% y un 6,1%, respectivamente. Por último, 'laSexta Xplica!' sube a un 5,9% de share.

'Antes de ti'

Por sexto día consecutivo en la penúltima semana de mayo, Antena 3 logra la mejor media diaria al hacerse con un 12%. De este modo, hace un pleno hasta la fecha y, al igual que sucede en el prime time, es el único dial que se sitúa en el doble dígito, ya que La 1 y Telecinco anotan un 9,2% y un 9,1%, respectivamente. Por su parte, Cuatro (5,7%) adelanta a laSexta (5,2%) y en TDT destaca especialmente FDF con un 2,9% de cuota de pantalla.

Doble liderato informativo

Como ya sucediera el sábado anterior, Antena 3 vuelve a dominar en ambas franjas informativas. A la hora de la comida, el telediario de la cadena principal de Atresmedia firma un contundente 21,3% de share, el cual se traduce en 1,892 millones de espectadores, frente al 10,4% de La 1 y el 10,2% de Telecinco. En el siguiente horario, Antena 3 anota un 10,9%, Telecinco acecha con su 10% y La 1 cierra el podio con un 9,5%.