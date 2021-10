Ath. de Bilbao - Alavés de la Liga Española

El partido entre el Athlético de Bilbao y el Alavés de la Liga Española es lo más visto de las cadenas TDT, reuniendo a 609.000 espectadores y a un 4,9% de cuota de pantalla en el prime time de Gol. El resto de posiciones del ránking son para Nova, Divinity y Trece, que completan la lista con sus respectivas ficciones turcas, como 'Elif' (3,9%) y 'Love is in the air' (4%), y el cine western característico de Trece.