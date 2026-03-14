La ficción turca 'Leyla' en Nova y el cine western de Trece con la película 'Colt 45' han conseguido ser los dos títulos más vistos del día con 321.000 y 313.000 espectadores, respectivamente. Sin embargo, la cadena que ha liderado el día con un mejor share es Energy con un 2,3%. Por su parte, Neox destaca con cuatro episodios de 'The Big Bang Theory'.
Ranking cadenas TDT Viernes, 13 de Marzo de 2026
2,3%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,3%
Ranking programas TDT Viernes, 13 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:50
23:10
321.000
2,9%
Cine western Colt 45 (1950)
19:24
20:58
313.000
3,7%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
302.000
3,3%
El amor invencible
20:31
21:50
291.000
2,8%
The Big Bang Theory
18:01
18:26
266.000
3,6%
Classics Valor de ley
22:27
24:41
264.000
2,9%
The Big Bang Theory
18:26
18:52
257.000
3,4%
The Big Bang Theory
19:09
19:33
254.000
3,3%
The Big Bang Theory La escisión de la ...
19:33
19:59
253.000
3,3%
Emanet
15:00
16:31
250.000
2,7%
Ranking Energy (2,3%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
CSI: Miami Mi niñera
21:24
22:20
237.000
2,1%
CSI: Miami Vacaciones Permanentes
19:26
20:22
236.000
3,0%
CSI: Miami Guerrillas en la niebla
22:20
23:10
233.000
2,1%
CSI: Miami Crema solar
17:42
18:39
224.000
3,0%
CSI: Miami Ultracongelación
16:46
17:42
219.000
2,7%
Ranking Neox (2,1%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
The Big Bang Theory
18:01
18:26
266.000
3,6%
The Big Bang Theory
18:26
18:52
257.000
3,4%
The Big Bang Theory
19:09
19:33
254.000
3,3%
The Big Bang Theory La escisión de la ...
19:33
19:59
253.000
3,3%
The Big Bang Theory
17:35
18:01
247.000
3,3%
Ranking FDF (2,1%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ...
14:53
16:45
224.000
2,5%
La que se avecina Un sabotaje, una mami ...
20:21
22:20
198.000
1,9%
La que se avecina Una joya literaria, una edad ...
22:20
24:03
196.000
2,0%
La que se avecina Una tanqueta, una eminencia ...
16:45
18:40
157.000
2,0%
La que se avecina Una conserja, un romance ...
25:51
26:30
152.000
6,3%
Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Leyla
21:50
23:10
321.000
2,9%
El amor invencible
20:31
21:50
291.000
2,8%
Emanet
15:00
16:31
250.000
2,7%
Marina
18:31
20:29
229.000
2,9%
Cuando seas mía
16:31
18:31
215.000
2,7%
Ranking TRECE (2,1%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Cine western Colt 45 (1950)
19:24
20:58
313.000
3,7%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
302.000
3,3%
Classics Valor de ley
22:27
24:41
264.000
2,9%
Sesion doble Barcos del infierno
17:22
19:10
229.000
3,0%
Tu cine Fort worth
20:58
22:21
214.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Crimen más allá del paraíso
20:58
24:22
219.000
2,2%
Crimen más allá del paraíso
24:22
26:11
148.000
3,5%
Hudson & Rex
18:21
19:15
140.000
1,9%
Hudson & Rex
19:15
20:03
134.000
1,7%
Hudson & Rex
17:28
18:21
130.000
1,7%
Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Lo increíble con Dan Aykroyd Criaturas ...
22:33
23:20
146.000
1,4%
Lo increíble con Dan Aykroyd Muertes ...
23:28
24:16
140.000
1,7%
Lo increíble con Dan Aykroyd Dulce ...
21:37
22:25
124.000
1,1%
Curiosidades de la tierra
25:22
26:11
121.000
4,0%
La fiebre del oro
15:59
17:55
118.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Cine Asalto al furgón blindado
18:42
20:12
139.000
1,8%
Cine Alerta máxima
20:12
22:01
137.000
1,4%
Cine Leones por corderos
17:08
18:42
136.000
1,8%
Cine Supercell
15:23
17:08
130.000
1,4%
Cine Black Hawk derribado
22:01
24:45
112.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Informativo 24h
23:00
23:24
160.000
1,6%
Europa 2026
22:28
22:56
148.000
1,3%
Telediario 2
20:58
21:39
140.000
1,3%
Informativo 24h
21:59
22:28
129.000
1,1%
Objetivo planeta
16:30
17:04
114.000
1,3%
Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Dra. Emma: clínica dermatológica
22:11
23:12
158.000
1,4%
Dra. Emma: clínica dermatológica
21:11
22:11
145.000
1,3%
Dra. Emma: clínica dermatológica
23:12
24:12
126.000
1,4%
Dra. Emma: clínica dermatológica
24:12
25:16
95.000
1,7%
Viviendo con un asesino
16:31
17:28
95.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,1%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Cine La ultima cacería (2022)
19:03
20:40
131.000
1,6%
Cine El mejor padrino
22:04
23:32
127.000
1,2%
Cine Dos pistolas de leyenda
17:37
19:03
115.000
1,5%
Justicia extrema Guerras callejeras
20:40
22:04
102.000
1,0%
Cine Trafico humano (2015)
23:32
25:02
95.000
1,4%
Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Caso cerrado
15:13
16:13
116.000
1,2%
Caso cerrado
14:13
15:13
96.000
1,2%
Caso cerrado
17:12
18:12
80.000
1,0%
Caso cerrado
16:13
17:12
75.000
0,9%
Caso cerrado
18:12
19:05
73.000
1,0%
Ranking Mega (España) (0,9%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Vida bajo cero Vientos de cambio
16:12
17:07
117.000
1,3%
Forjado a fuego: en la carretera
21:34
22:24
95.000
0,9%
Vida bajo cero Dos pies y un corazón que ...
18:10
19:01
94.000
1,3%
Vida bajo cero Ventana de oportunidad
15:04
16:12
94.000
1,0%
Vida bajo cero Cosecha fría
17:07
18:10
91.000
1,2%
Ranking Divinity (0,8%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Tu casa a juicio
21:18
22:14
95.000
0,9%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:42
16:39
85.000
0,9%
Tu casa a juicio
19:19
20:15
76.000
1,0%
9-1-1 Ira
22:14
23:02
74.000
0,7%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:35
18:32
72.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Cine Una hija diferente
22:37
24:13
111.000
1,2%
La casa de Mickey Mouse
08:10
08:32
93.000
4,5%
La noche clan
20:43
24:13
89.000
0,9%
Bluey
08:33
08:40
86.000
4,0%
Cine Peter Rabbit
21:14
22:37
82.000
0,7%
Ranking Boing (0,7%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026
Doraemon, el gato cósmico
08:13
08:24
148.000
7,4%
Doraemon, el gato cósmico
08:02
08:13
139.000
7,5%
Doraemon, el gato cósmico
14:51
14:57
120.000
1,4%
Cine Las aventuras de Tadeo Jones
21:34
23:07
119.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
08:30
08:41
117.000
5,5%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Viernes, 13 de Marzo de 2026