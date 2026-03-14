'El desafío' repite el 13,2% y lidera frente a '¡De viernes!', que sube al 11,7%

Audiencias Viernes 13 de Marzo de 2026
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Tras la semana pasada en la que '¡De viernes!' cogía aire, el formato de entrevistas del corazón de Telecinco vuelve a subir, alcanzando un 11,7% con 912.000 espectadores. Sin embargo, esto no le sirve para imponerse a Antena 3 y 'El desafío'. El programa presentado por Roberto Leal se mantiene fuerte y en su línea al repetir el 13,2% del viernes pasado, reuniendo a 1.136.000 espectadores.
Así, el programa de Antena 3 es lo más visto de la noche y lo único que está por encima del millón de espectadores. En La 1, las cuatro emisiones nuevas de 'Trivial Pursuit' han promediado un 7,4%. Desglosándolas, el concurso de Egoitz Txurruka firma un 8,9%, un 7,1%, un 6,9% y un 6,7%, pasando de los 1.000.000 espectadores en el primero a los 446.000 del cuarto.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En Cuatro, 'First Dates' anota un 7,1% en el access prime time, mientras que la película 'La protectora' anota un 6,8% con 682.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, 'Equipo de investigación' mejora +0,3 puntos en una semana y llega al 5,7% con 606.000 espectadores con su programa dedicado a las bebidas energéticas.
Irene Rosales hace subir a '¡De viernes1' al 11,7%
Prime time
- La primera entrega de 'Trivial Pursuit' mejora notablemente con +2,4 puntos y firma un 8,9%
- 'El desafío' repite el 13,2% de la semana pasada y lidera
- +0,6 puntos para '¡De viernes!', que alcanza un 11,7%
Trivial Pursuit1.000.000 8,9%
Trivial Pursuit768.000 7,1%
Trivial Pursuit626.000 6,9%
Cifras y letras461.000 4,2%
Plano general 415.000 3,7%
Historia de nuestro cine: presentación 280.000 2,9%
Historia de nuestro cine: película 310.000 3,1%
El desafío: calentando motores1.135.000 10,1%
El desafío1.136.000 13,2%
First Dates784.000 7,1%
El blockbuster 682.000 6,8%
¡De viernes!912.000 11,7%
La sexta clave577.000 5,5%
laSexta columna 785.000 7,0%
Equipo de investigación 606.000 5,7%
Equipo de investigación 321.000 4,4%
Late night
- Las reposiciones de 'Trivial Pursuit' promedian un 6,3% en el late night
- -1,4 puntos para la repetición de 'El desafío' (6%) en Antena 3
- El cine de Cuatro anota un 5% con 'Luchar o morir'
Trivial Pursuit446.000 6,7%
Trivial Pursuit315.000 6,9%
Trivial Pursuit165.000 5,8%
Historia de nuestro cine: coloquio 169.000 2,3%
Anatomía de un instante 97.000 1,7%
Anatomía de un instante 97.000 2,7%
Anatomía de un instante 78.000 3,4%
El desafío188.000 6,0%
Cine Cuatro 235.000 5,0%
Sportium game show33.000 1,5%
Gran Madrid show116.000 5,1%
Equipo de investigación 248.000 5,9%
Equipo de investigación 188.000 7,5%
Sobremesa y tarde
- +1 punto entero para 'La promesa', que llega al 12,5%
- 'Sukha' marca un 1,9% con 156.000 espectadores en la tarde de La 2
- Subida de +1,1 puntos para 'Sueños de libertad', que firma un 14,7%
Directo al grano860.000 10,2%
Valle Salvaje804.000 10,7%
La promesa951.000 12,5%
Malas lenguas945.000 11,7%
Aquí la Tierra1.222.000 13,1%
Saber y ganar551.000 6,0%
Grandes documentales336.000 4,1%
Mares en movimiento 339.000 4,0%
Tecnologia animal 327.000 4,3%
Malas lenguas529.000 7,0%
Sukha156.000 1,9%
Limpia y ordena158.000 1,6%
Sueños de libertad1.308.000 14,7%
Y ahora, Sonsoles706.000 9,2%
Pasapalabra1.669.000 18,4%
Todo es mentira589.000 7,1%
Lo sabe no lo sabe445.000 5,8%
El tiempo justo757.000 9,2%
El diario de Jorge731.000 9,5%
¡Allá tú!852.000 9,5%
Zapeando465.000 5,3%
Más vale tarde508.000 6,7%
Mañana
- +1,9 puntos para 'Mañaneros', que sube a un 16,6% con más de medio millón de espectadores
- Gran 21,1% para 'La ruleta de la suerte' en Antena 3
- Máximo histórico para 'En boca de todos' y su 9,7%
La hora de La 1430.000 20,6%
Mañaneros 360525.000 16,6%
Mañaneros 360905.000 11,6%
España sin asfalto 40.000 3,2%
Naturaleza maravillosa y salvaje42.000 2,3%
Ríos 32.000 1,5%
Aquí hay trabajo19.000 0,9%
Universo UNED34.000 1,5%
Crecemos juntas: la serie51.000 2,1%
El escarabajo verde 65.000 2,6%
¡Qué animal! 65.000 2,5%
El western de la 2 104.000 3,1%
El cazador75.000 1,3%
El cazador182.000 2,1%
Espejo público316.000 12,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 698.000 14,5%
La ruleta de la suerte1.515.000 21,1%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 4.000 0,3%
Alerta cobra 15.000 0,8%
Alerta cobra 40.000 1,9%
Alerta cobra 58.000 2,7%
En boca de todos309.000 9,7%
La mirada crítica198.000 9,8%
El programa de AR271.000 11,5%
Vamos a ver372.000 10,4%
El precio justo583.000 8,5%
Aruser@s el humorning210.000 12,7%
Aruser@s329.000 14,7%
Al rojo vivo335.000 9,1%
Informativos
Un día más, Antena 3 se coloca en primera posición en el terreno informativo. Su edición del mediodía alcanza un gran 22,7% y la de la noche anota un 19,2%, ambas superando los dos millones de espectadores. La segunda fuerza en este ámbito es La 1, que consigue un 14,7% al mediodía y un 12,5% en la noche, con más de 1,3 millones de espectadores. Por su parte, Telecinco vuelve a estar por encima del doble dígito en la sobremesa, firmando un 10,8% con 990.000 espectadores.
Informativo territorial 1863.000 13,8%
Telediario 11.347.000 14,7%
Informativo territorial 21.225.000 13,2%
Telediario 21.344.000 12,5%
Noticias de la mañana270.000 13,6%
Antena 3 noticias 12.072.000 22,7%
Antena 3 noticias 22.091.000 19,2%
Noticias Cuatro 1657.000 9,5%
El desmarque Cuatro 1436.000 4,9%
Noticias Cuatro 2476.000 5,5%
El matinal122.000 8,8%
Informativos Telecinco 15:00990.000 10,8%
Informativos Telecinco 21:00813.000 7,6%
laSexta noticias 14h740.000 9,4%
laSexta noticias: jugones552.000 5,9%
laSexta noticias 20h715.000 8,3%