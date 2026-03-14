'El desafío' repite el 13,2% y lidera frente a '¡De viernes!', que sube al 11,7%

Por Redacción | |

Tras la semana pasada en la que '¡De viernes!' cogía aire, el formato de entrevistas del corazón de Telecinco vuelve a subir, alcanzando un 11,7% con 912.000 espectadores. Sin embargo, esto no le sirve para imponerse a Antena 3 y 'El desafío'. El programa presentado por Roberto Leal se mantiene fuerte y en su línea al repetir el 13,2% del viernes pasado, reuniendo a 1.136.000 espectadores.

Así, el programa de Antena 3 es lo más visto de la noche y lo único que está por encima del millón de espectadores. En La 1, las cuatro emisiones nuevas de 'Trivial Pursuit' han promediado un 7,4%. Desglosándolas, el concurso de Egoitz Txurruka firma un 8,9%, un 7,1%, un 6,9% y un 6,7%, pasando de los 1.000.000 espectadores en el primero a los 446.000 del cuarto.

En Cuatro, 'First Dates' anota un 7,1% en el access prime time, mientras que la película 'La protectora' anota un 6,8% con 682.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, 'Equipo de investigación' mejora +0,3 puntos en una semana y llega al 5,7% con 606.000 espectadores con su programa dedicado a las bebidas energéticas.

Irene Rosales hace subir a '¡De viernes1' al 11,7%

Prime time

La primera entrega de 'Trivial Pursuit' mejora notablemente con +2,4 puntos y firma un 8,9%

'El desafío' repite el 13,2% de la semana pasada y lidera

+0,6 puntos para '¡De viernes!', que alcanza un 11,7%

La 1

Trivial Pursuit1.000.000 8,9% Trivial Pursuit768.000 7,1% Trivial Pursuit626.000 6,9%

La 2

Cifras y letras461.000 4,2% Plano general Jesus Álvarez 415.000 3,7% Historia de nuestro cine: presentación 15 años y un día 280.000 2,9% Historia de nuestro cine: película 15 años y un día 310.000 3,1%

Antena 3

El desafío: calentando motores1.135.000 10,1% El desafío1.136.000 13,2%

Cuatro

First Dates784.000 7,1% El blockbuster La protectora (2019) 682.000 6,8%

Telecinco

¡De viernes!912.000 11,7%

laSexta

La sexta clave577.000 5,5% laSexta columna Guerra en Irán: Trump la hace ,tú la pagas 785.000 7,0% Equipo de investigación Bebidas energéticas: el precio del subidón 606.000 5,7% Equipo de investigación La traición 321.000 4,4%

Late night

Las reposiciones de 'Trivial Pursuit' promedian un 6,3% en el late night

-1,4 puntos para la repetición de 'El desafío' (6%) en Antena 3

El cine de Cuatro anota un 5% con 'Luchar o morir'

La 1

Trivial Pursuit446.000 6,7% Trivial Pursuit315.000 6,9% Trivial Pursuit165.000 5,8%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio 15 años y un día 169.000 2,3% Anatomía de un instante Un falangista de provincias 97.000 1,7% Anatomía de un instante Un revolucionario frente al golpe 97.000 2,7% Anatomía de un instante Un golpista frente al golpe 78.000 3,4%

Antena 3

El desafío188.000 6,0%

Cuatro

Cine Cuatro Luchar o morir 235.000 5,0% Sportium game show33.000 1,5%

Telecinco

Gran Madrid show116.000 5,1%

laSexta

Equipo de investigación Crimen en el paraíso: el ultimo viaje de Mati 248.000 5,9% Equipo de investigación Asesinato a la carta: el crimen de la asistenta 188.000 7,5%

Sobremesa y tarde

+1 punto entero para 'La promesa', que llega al 12,5%

'Sukha' marca un 1,9% con 156.000 espectadores en la tarde de La 2

Subida de +1,1 puntos para 'Sueños de libertad', que firma un 14,7%

La 1

Directo al grano860.000 10,2% Valle Salvaje804.000 10,7% La promesa951.000 12,5% Malas lenguas945.000 11,7% Aquí la Tierra1.222.000 13,1%

La 2

Saber y ganar551.000 6,0% Grandes documentales336.000 4,1% Mares en movimiento Los mundos ocultos del Báltico 339.000 4,0% Tecnologia animal Murciélagos 327.000 4,3% Malas lenguas529.000 7,0% Sukha156.000 1,9% Limpia y ordena158.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.308.000 14,7% Y ahora, Sonsoles706.000 9,2% Pasapalabra1.669.000 18,4%

Cuatro

Todo es mentira589.000 7,1% Lo sabe no lo sabe445.000 5,8%

Telecinco

El tiempo justo757.000 9,2% El diario de Jorge731.000 9,5% ¡Allá tú!852.000 9,5%

laSexta

Zapeando465.000 5,3% Más vale tarde508.000 6,7%

Mañana

+1,9 puntos para 'Mañaneros', que sube a un 16,6% con más de medio millón de espectadores

Gran 21,1% para 'La ruleta de la suerte' en Antena 3

Máximo histórico para 'En boca de todos' y su 9,7%

La 1

La hora de La 1430.000 20,6% Mañaneros 360525.000 16,6% Mañaneros 360905.000 11,6%

La 2

España sin asfalto La frontera azul 40.000 3,2% Naturaleza maravillosa y salvaje42.000 2,3% Ríos Sella 32.000 1,5% Aquí hay trabajo19.000 0,9% Universo UNED34.000 1,5% Crecemos juntas: la serie51.000 2,1% El escarabajo verde Mujeres de tierra y sal 65.000 2,6% ¡Qué animal! Animales del pasado 65.000 2,5% El western de la 2 El puro se sienta, espera y dispara 104.000 3,1% El cazador75.000 1,3% El cazador182.000 2,1%

Antena 3

Espejo público316.000 12,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Alcachofas con almejas en salsa verde 698.000 14,5% La ruleta de la suerte1.515.000 21,1%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Récords 4.000 0,3% Alerta cobra Daños de pintura 15.000 0,8% Alerta cobra El protector 40.000 1,9% Alerta cobra Por su cuenta y riesgo 58.000 2,7% En boca de todos309.000 9,7%

Telecinco

La mirada crítica198.000 9,8% El programa de AR271.000 11,5% Vamos a ver372.000 10,4% El precio justo583.000 8,5%

laSexta

Aruser@s el humorning210.000 12,7% Aruser@s329.000 14,7% Al rojo vivo335.000 9,1%

Informativos

Un día más, Antena 3 se coloca en primera posición en el terreno informativo. Su edición del mediodía alcanza un gran 22,7% y la de la noche anota un 19,2%, ambas superando los dos millones de espectadores. La segunda fuerza en este ámbito es La 1, que consigue un 14,7% al mediodía y un 12,5% en la noche, con más de 1,3 millones de espectadores. Por su parte, Telecinco vuelve a estar por encima del doble dígito en la sobremesa, firmando un 10,8% con 990.000 espectadores.

La 1

Informativo territorial 1863.000 13,8% Telediario 11.347.000 14,7% Informativo territorial 21.225.000 13,2% Telediario 21.344.000 12,5%

Antena 3

Noticias de la mañana270.000 13,6% Antena 3 noticias 12.072.000 22,7% Antena 3 noticias 22.091.000 19,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1657.000 9,5% El desmarque Cuatro 1436.000 4,9% Noticias Cuatro 2476.000 5,5%

Telecinco

El matinal122.000 8,8% Informativos Telecinco 15:00990.000 10,8% Informativos Telecinco 21:00813.000 7,6%

laSexta

laSexta noticias 14h740.000 9,4% laSexta noticias: jugones552.000 5,9% laSexta noticias 20h715.000 8,3%

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