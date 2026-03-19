Nova empata a FDF con 'El amor invencible' y 'Leyla' como sus principales baluartes

Nova ha vuelto a ser la cadena más representada en el top 10 de emisiones más vistas en el ámbito de las cadenas temáticas. En esta ocasión, 'El amor invencible' se alza como el contenido más popular con 313.000 espectadores y lidera la carga de la cadena de Atresmedia, que, además, es el dial más visto en este campo junto a FDF, ya que ambas promedian un 2,3%. En el ranking también destacan Trece con sus sesiones de cine y las series de Neox, Energy y Atreseries.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 18 de Marzo de 2026
2,3%
2,3%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
Ranking programas TDT Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El amor invencible
20:31
21:50
313.000
2,8%
Leyla
21:50
23:10
306.000
2,5%
Emanet
15:00
16:30
296.000
3,2%
Cuando seas mía
16:30
18:28
271.000
3,6%
Cine western La pradera sin ley
18:36
20:24
252.000
3,2%
Marina
18:30
20:29
240.000
3,0%
Sesión doble Traición en Fort King
16:54
18:33
236.000
3,2%
The Big Bang Theory
20:10
20:30
234.000
2,5%
FBI: Most Wanted 100%
22:18
23:07
233.000
2,0%
Master Crimes
21:53
22:48
233.000
1,9%
Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un chihuahua, un barrendero y ...
15:21
17:04
219.000
2,5%
La que se avecina Un pánico escénico, un ...
21:00
22:55
208.000
1,7%
Cine La guerra del mañana
22:55
25:35
193.000
2,9%
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
18:56
21:00
166.000
1,9%
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
17:04
18:56
163.000
2,3%
Ranking Nova (2,3%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El amor invencible
20:31
21:50
313.000
2,8%
Leyla
21:50
23:10
306.000
2,5%
Emanet
15:00
16:30
296.000
3,2%
Cuando seas mía
16:30
18:28
271.000
3,6%
Marina
18:30
20:29
240.000
3,0%
Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI: Most Wanted 100%
22:18
23:07
233.000
2,0%
FBI: Most Wanted Cuatro cadáveres
23:07
24:04
229.000
2,6%
FBI: Most Wanted Disciplina
21:22
22:18
194.000
1,6%
Distrito 8
20:21
26:30
176.000
2,2%
FBI: Most Wanted Heredada
24:04
25:00
175.000
3,1%
Ranking TRECE (1,8%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La pradera sin ley
18:36
20:24
252.000
3,2%
Sesión doble Traición en Fort King
16:54
18:33
236.000
3,2%
El cascabel
22:05
23:30
196.000
1,7%
Trece y COPE es noticia
20:30
20:40
195.000
2,0%
Tu cine Ojo por ojo (1968)
20:25
24:31
195.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Master Crimes
21:53
22:48
233.000
1,9%
Master Crimes Vas a ser un hombre
22:48
23:58
209.000
2,1%
Master Crimes
20:55
21:53
204.000
1,7%
Panda El karma
23:58
24:57
147.000
2,5%
Hudson & Rex
20:00
20:55
136.000
1,4%
Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
20:10
20:30
234.000
2,5%
The Big Bang Theory
19:52
20:10
224.000
2,6%
Los Simpson
15:25
15:53
221.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:28
17:52
220.000
3,0%
The Big Bang Theory
17:10
17:28
215.000
2,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:08
24:34
179.000
2,3%
La noche en 24h: Portada Javi López
22:04
23:08
166.000
1,4%
Informativo 24h
21:43
22:04
130.000
1,0%
Deportes 2
21:37
21:43
130.000
1,0%
Diario 24 horas: En directo Sesión de control ...
08:58
10:42
129.000
5,7%
Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Evidencias de lo inexplicable
23:36
24:27
173.000
2,4%
Evidencias de lo inexplicable
22:37
23:29
150.000
1,4%
¿Cómo lo hacen?
21:37
22:00
148.000
1,2%
Expedición al pasado
15:09
16:07
127.000
1,4%
Joyas sobre ruedas
19:46
20:36
125.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
166.000
4,2%
Forjado a fuego El kris moro
21:58
22:45
147.000
1,2%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
125.000
1,6%
Mountain Men Festín de escasez
14:35
15:31
108.000
1,2%
Vida bajo cero
15:31
16:37
101.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Setup
21:06
22:29
170.000
1,4%
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
18:01
19:30
142.000
2,0%
Cine Soldado universal
22:29
24:31
135.000
1,5%
Cine Desde París con amor
19:30
21:06
124.000
1,3%
Cine The Guardian
15:26
18:01
113.000
1,4%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
22:18
23:08
107.000
0,9%
Harry Wild
23:08
24:11
102.000
1,2%
Tu casa a juicio
20:19
21:21
78.000
0,7%
Murder Lovers
23:08
26:30
77.000
1,5%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:44
16:41
77.000
0,9%
Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:05
16:26
115.000
1,3%
Caso cerrado
16:26
17:33
91.000
1,1%
Caso cerrado
19:35
20:39
84.000
1,0%
Crímenes en Atlanta Juicio final
24:33
25:28
72.000
1,7%
Caso cerrado
20:39
21:39
69.000
0,6%
Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Pero por qué me compré esta casa?
23:02
24:01
94.000
1,0%
Viviendo con un asesino
17:21
18:17
81.000
1,1%
Mi reforma es un desastre
21:04
22:03
79.000
0,7%
Viviendo con un asesino
16:25
17:21
73.000
0,9%
Maestros de la restauración
09:01
09:58
71.000
3,2%
Ranking Squirrel (0,9%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Los timadores
22:04
23:52
104.000
1,0%
Cine Yo soy la revolución
17:32
19:23
85.000
1,2%
Cine En el límite del desierto
19:23
20:39
83.000
1,0%
Cine Los largos días de la venganza
16:02
17:32
83.000
1,0%
Cine Justicia extrema
20:39
22:04
64.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una casa de locos
20:32
20:42
132.000
1,3%
Una casa de locos
20:21
20:32
120.000
1,3%
Una casa de locos
20:00
20:21
113.000
1,3%
Aprendemos en Clan: Team total: La ruleta de los ...
20:43
21:23
96.000
0,9%
Una casa de locos
19:49
20:00
80.000
1,0%
Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:16
08:32
199.000
10,5%
Doraemon, el gato cósmico
08:09
08:16
136.000
8,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:45
14:54
132.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
08:39
08:50
122.000
6,0%
Doraemon, el gato cósmico
14:55
15:05
120.000
1,3%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026