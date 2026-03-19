Nova empata a FDF con 'El amor invencible' y 'Leyla' como sus principales baluartes

Por Redacción |

Nova ha vuelto a ser la cadena más representada en el top 10 de emisiones más vistas en el ámbito de las cadenas temáticas. En esta ocasión, 'El amor invencible' se alza como el contenido más popular con 313.000 espectadores y lidera la carga de la cadena de Atresmedia, que, además, es el dial más visto en este campo junto a FDF, ya que ambas promedian un 2,3%. En el ranking también destacan Trece con sus sesiones de cine y las series de Neox, Energy y Atreseries.

'La guerra del mañana' brilla en la noche de FDF