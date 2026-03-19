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AUDIENCIAS TDT 18 DE MARZO

Nova empata a FDF con 'El amor invencible' y 'Leyla' como sus principales baluartes

La cadena rosa acapara el top 10, mientras que la verde no cuela ninguna emisión.

Nova empata a FDF con 'El amor invencible' y 'Leyla' como sus principales baluartes
Por RedacciónPublicado: Jueves 19 Marzo 2026 09:51 (hace 3 horas)

Audiencias Miércoles 18 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    12,9%

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    8,9%

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    2,3%

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    1,8%

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    1,7%

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Nova ha vuelto a ser la cadena más representada en el top 10 de emisiones más vistas en el ámbito de las cadenas temáticas. En esta ocasión, 'El amor invencible' se alza como el contenido más popular con 313.000 espectadores y lidera la carga de la cadena de Atresmedia, que, además, es el dial más visto en este campo junto a FDF, ya que ambas promedian un 2,3%. En el ranking también destacan Trece con sus sesiones de cine y las series de Neox, Energy y Atreseries.

&#39;La guerra del mañana&#39; brilla en la noche de FDF
'La guerra del mañana' brilla en la noche de FDF

Ranking cadenas TDT Miércoles, 18 de Marzo de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,3%

Energy 2,0%

TRECE 1,8%

Atreseries 1,7%

Neox 1,6%

Canal 24 Horas 1,5%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,4%

BEMADtv 1,4%

Divinity 1,0%

Ten 1,0%

DKiss 0,9%

Squirrel 0,9%

Clan TVE 0,8%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
El amor invencible
20:31
21:50
313.000
2,8%
Nova
Leyla
21:50
23:10
306.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:30
296.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:28
271.000
3,6%
TRECE
Cine western La pradera sin ley
18:36
20:24
252.000
3,2%
Nova
Marina
18:30
20:29
240.000
3,0%
TRECE
Sesión doble Traición en Fort King
16:54
18:33
236.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
20:10
20:30
234.000
2,5%
Energy
FBI: Most Wanted 100%
22:18
23:07
233.000
2,0%
Atreseries
Master Crimes
21:53
22:48
233.000
1,9%

Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un chihuahua, un barrendero y ...
15:21
17:04
219.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un pánico escénico, un ...
21:00
22:55
208.000
1,7%
FDF
Cine La guerra del mañana
22:55
25:35
193.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
18:56
21:00
166.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
17:04
18:56
163.000
2,3%

Ranking Nova (2,3%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
El amor invencible
20:31
21:50
313.000
2,8%
Nova
Leyla
21:50
23:10
306.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:30
296.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:28
271.000
3,6%
Nova
Marina
18:30
20:29
240.000
3,0%

Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI: Most Wanted 100%
22:18
23:07
233.000
2,0%
Energy
FBI: Most Wanted Cuatro cadáveres
23:07
24:04
229.000
2,6%
Energy
FBI: Most Wanted Disciplina
21:22
22:18
194.000
1,6%
Energy
Distrito 8
20:21
26:30
176.000
2,2%
Energy
FBI: Most Wanted Heredada
24:04
25:00
175.000
3,1%

Ranking TRECE (1,8%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La pradera sin ley
18:36
20:24
252.000
3,2%
TRECE
Sesión doble Traición en Fort King
16:54
18:33
236.000
3,2%
TRECE
El cascabel
22:05
23:30
196.000
1,7%
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:30
20:40
195.000
2,0%
TRECE
Tu cine Ojo por ojo (1968)
20:25
24:31
195.000
1,9%

Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Master Crimes
21:53
22:48
233.000
1,9%
Atreseries
Master Crimes Vas a ser un hombre
22:48
23:58
209.000
2,1%
Atreseries
Master Crimes
20:55
21:53
204.000
1,7%
Atreseries
Panda El karma
23:58
24:57
147.000
2,5%
Atreseries
Hudson & Rex
20:00
20:55
136.000
1,4%

Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:10
20:30
234.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
19:52
20:10
224.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:25
15:53
221.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:28
17:52
220.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
17:10
17:28
215.000
2,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:34
179.000
2,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Javi López
22:04
23:08
166.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:04
130.000
1,0%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:43
130.000
1,0%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas: En directo Sesión de control ...
08:58
10:42
129.000
5,7%

Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
23:36
24:27
173.000
2,4%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
22:37
23:29
150.000
1,4%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:37
22:00
148.000
1,2%
DMAX
Expedición al pasado
15:09
16:07
127.000
1,4%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:46
20:36
125.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
166.000
4,2%
Mega (España)
Forjado a fuego El kris moro
21:58
22:45
147.000
1,2%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
125.000
1,6%
Mega (España)
Mountain Men Festín de escasez
14:35
15:31
108.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:31
16:37
101.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Setup
21:06
22:29
170.000
1,4%
BEMADtv
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
18:01
19:30
142.000
2,0%
BEMADtv
Cine Soldado universal
22:29
24:31
135.000
1,5%
BEMADtv
Cine Desde París con amor
19:30
21:06
124.000
1,3%
BEMADtv
Cine The Guardian
15:26
18:01
113.000
1,4%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
22:18
23:08
107.000
0,9%
Divinity
Harry Wild
23:08
24:11
102.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
20:19
21:21
78.000
0,7%
Divinity
Murder Lovers
23:08
26:30
77.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:44
16:41
77.000
0,9%

Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:05
16:26
115.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
16:26
17:33
91.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
19:35
20:39
84.000
1,0%
Ten
Crímenes en Atlanta Juicio final
24:33
25:28
72.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
20:39
21:39
69.000
0,6%

Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
¿Pero por qué me compré esta casa?
23:02
24:01
94.000
1,0%
DKiss
Viviendo con un asesino
17:21
18:17
81.000
1,1%
DKiss
Mi reforma es un desastre
21:04
22:03
79.000
0,7%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:25
17:21
73.000
0,9%
DKiss
Maestros de la restauración
09:01
09:58
71.000
3,2%

Ranking Squirrel (0,9%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Los timadores
22:04
23:52
104.000
1,0%
Squirrel
Cine Yo soy la revolución
17:32
19:23
85.000
1,2%
Squirrel
Cine En el límite del desierto
19:23
20:39
83.000
1,0%
Squirrel
Cine Los largos días de la venganza
16:02
17:32
83.000
1,0%
Squirrel
Cine Justicia extrema
20:39
22:04
64.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:32
20:42
132.000
1,3%
Clan TVE
Una casa de locos
20:21
20:32
120.000
1,3%
Clan TVE
Una casa de locos
20:00
20:21
113.000
1,3%
Clan TVE
Aprendemos en Clan: Team total: La ruleta de los ...
20:43
21:23
96.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
19:49
20:00
80.000
1,0%

Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:16
08:32
199.000
10,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:09
08:16
136.000
8,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:45
14:54
132.000
1,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:39
08:50
122.000
6,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:55
15:05
120.000
1,3%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Miércoles, 18 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio Estadio Champions
22:58
24:03
151.000
1,6%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: La previa
21:49
22:00
124.000
1,0%
Teledeporte
Fútbol: C. Reina femenina ...
21:00
22:56
124.000
1,0%
Teledeporte
Previo fútbol: Copa de la Reina femenina ...
20:53
21:00
76.000
0,7%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: Tiempo extra
24:03
25:01
64.000
1,1%
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