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Audiencias 'Casados' cede con 'En tierra lejana' pisándole los talones y 'DecoMasters' sube

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 18 DE MARZO

'El capitán' (11,4%) lidera, 'Top Chef' (9,5%) cae al unidígito y 'Pura sangre' (9%) crece con su final

El debut de 'Ex. La vida después' marca un 5,6% en Cuatro, mejorando las cifras de 'Los Gipsy Kings'.

'El capitán' (11,4%) lidera, 'Top Chef' (9,5%) cae al unidígito y 'Pura sangre' (9%) crece con su final
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Jueves 19 Marzo 2026 09:00 (hace 4 horas) | Última actualización: Jueves 19 Marzo 2026 09:31 (hace 4 horas)

Audiencias Miércoles 18 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    12,9%

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    11,9%

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    8,9%

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    6,7%

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Las aventuras niponas de Joaquín Sánchez y su familia se han repuesto en Antena 3 y, tras el 9,8% del miércoles anterior, han conseguido conectar con el 11,4% del público con su entrega del 18 de marzo. Con esa cuota de pantalla, el formato de Atresmedia promedia la atención de 815.000 espectadores y recupera el dominio de la tercera noche de la semana.

En cambio, 'Top Chef: dulces y famosos' se encuentra en la otra cara de la moneda, ya que pasa de liderar en La 1 a descender al unidígito con un 9,5% de share. De hecho, el programa culinario marca su mínimo histórico en lo que a espectadores se refiere, puesto que esta emisión toca un suelo de 527.000 personas. Por su parte, 'Pura sangre' coge un poco de aire con su final al elevarse a un 9% con 683.000 fieles.

Vídeos FormulaTV

La novedad de la noche, 'Ex. La vida después', no consigue amenazar a las tres principales cadenas, pero al menos mejora el desempeño de Cuatro al lograr un 5,6%. Mientras tanto, 'El objetivo' rubrica un 6,3% en laSexta. En el access, 'El hormiguero' lidera con un 12,8% frente a 'La revuelta' (10,1%), 'First Dates' (9,2%) y 'Horizonte' (7,5%).

Rosalía y Ana Milán en &#39;Ex. La vida después&#39;

Rosalía y Ana Milán en 'Ex. La vida después'

Prime time

  • 'Top Chef' pierde -0,8 puntos con su 9,5%
  • Subida de +1,6 puntos para 'El capitán en Japón' (11,4%)
  • 'Pura sangre' (9%) asciende +1,5 puntos con su último episodio
La 1

La revuelta 1.203.000 10,1%

Top Chef: dulces y famosos527.000 9,5%

La 2

Cifras y letras497.000 4,1%

Cifras y letras689.000 5,5%

Captcha, no soy un robot248.000 2,1%

El comisario Montalbano 194.000 2,8%

Antena 3

El hormiguero 1.539.000 12,8%

El capitán en Japón 815.000 11,4%

Cuatro

First Dates626.000 5,2%

Horizonte914.000 7,5%

Ex. La vida después 469.000 5,6%

Telecinco

First Dates1.111.000 9,2%

Pura sangre 683.000 9,0%

laSexta

laSexta clave498.000 4,4%

El intermedio805.000 6,6%

El objetivo: Especial frenar a Trump393.000 6,3%

Natalia y Samantha Ballentines en &#39;Top Chef: dulces y famosos&#39;

Natalia y Samantha Ballentines en 'Top Chef: dulces y famosos'

Late night

  • La reposición de 'Top Chef' (7,6%) se deja -0,9 puntos
  • 'El capitán en América' repetido marca un 9,3% (+1,8 puntos)
  • 'El desmarque' apenas firma un 1,7% en plena noche de Champions League
La 1

Top Chef: dulces y famosos155.000 7,6%

La 2

El rey Carlos III: La nueva monarquía69.000 2,3%

Conciertos Radio 3 24.000 1,2%

Antena 3

El capitán en América 292.000 9,3%

Sportium game show92.000 5,1%

Cuatro

Viajando con Chester 117.000 3,2%

El desmarque: Madrugada34.000 1,7%

Telecinco

Supervivientes: Diario262.000 7,0%

Gran Madrid show71.000 3,1%

El rey del mando 37.000 2,0%

laSexta

Equipo de investigación 120.000 5,6%

&#39;La promesa&#39; se mantiene fuerte en La 1

'La promesa' se mantiene fuerte en La 1

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano815.000 9,9%

Valle Salvaje769.000 11,0%

La promesa938.000 12,5%

Malas lenguas884.000 10,2%

Aquí la Tierra1.290.000 12,8%

La 2

Saber y ganar494.000 5,4%

Grandes documentales294.000 3,7%

Persiguiendo la lluvia 305.000 3,7%

Depredadores letales 273.000 3,7%

Malas lenguas477.000 6,6%

Sukha147.000 1,7%

Limpia y ordena169.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.290.000 14,9%

Y ahora, Sonsoles653.000 8,7%

Pasapalabra1.627.000 16,4%

Cuatro

Todo es mentira589.000 7,3%

Lo sabe, no lo sabe382.000 5,0%

Telecinco

El tiempo justo764.000 9,6%

El diario de Jorge644.000 8,5%

¡Allá tú!915.000 9,4%

laSexta

Zapeando525.000 6,2%

Más vale tarde472.000 6,4%

&#39;La ruleta de la suerte&#39; arrasa en Antena 3

'La ruleta de la suerte' arrasa en Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1378.000 18,1%

Mañaneros 360486.000 15,5%

Mañaneros 360978.000 12,3%

La 2

Arqueomanía 16.000 1,5%

Flash moda10.000 0,8%

Mares en movimiento 35.000 1,8%

Página2 27.000 1,3%

Aquí hay trabajo27.000 1,2%

La aventura del saber11.000 0,5%

Baserri gourmet 28.000 1,1%

Zoom tendencias45.000 1,6%

El western de La 2 96.000 2,7%

El cazador109.000 1,9%

El cazador202.000 2,3%

Antena 3

Espejo publico266.000 10,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 759.000 15,7%

La ruleta de la suerte1.475.000 20,4%

Cuatro

¡Toma salami! 13.000 1,0%

Alerta cobra 17.000 1,0%

Alerta cobra 52.000 2,5%

Alerta cobra 76.000 3,3%

En boca de todos251.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica145.000 7,7%

El programa de Ana Rosa291.000 12,2%

Vamos a ver356.000 9,9%

El precio justo646.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning171.000 11,3%

Aruser@s287.000 12,5%

Al rojo vivo340.000 9,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de todo el día con una media de 2,304 millones de espectadores, que generan un 24,7% de cuota de pantalla. Así, se impone al 15,6% de 'Telediario 1' y al 8,5% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera con un 16,8%, mientras que el de la cadena pública firma un 13% y el de Telecinco, un 8%.

La 1

Informativo territorial 1885.000 14,5%

Telediario 11.462.000 15,6%

Informativo territorial 21.163.000 12,7%

Telediario 21.512.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana271.000 14,8%

Antena 3 noticias 12.304.000 24,7%

Antena 3 noticias 21.971.000 16,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1504.000 7,3%

El desmarque Cuatro 1445.000 4,9%

Noticias Cuatro 2374.000 4,0%

Telecinco

El matinal129.000 10,4%

Informativos Telecinco 15:00795.000 8,5%

Informativos Telecinco 21:00925.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h747.000 9,3%

laSexta noticias: Jugones550.000 5,8%

laSexta noticias 20h676.000 7,2%

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