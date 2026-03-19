'El capitán' (11,4%) lidera, 'Top Chef' (9,5%) cae al unidígito y 'Pura sangre' (9%) crece con su final

Audiencias Miércoles 18 de Marzo de 2026
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Las aventuras niponas de Joaquín Sánchez y su familia se han repuesto en Antena 3 y, tras el 9,8% del miércoles anterior, han conseguido conectar con el 11,4% del público con su entrega del 18 de marzo. Con esa cuota de pantalla, el formato de Atresmedia promedia la atención de 815.000 espectadores y recupera el dominio de la tercera noche de la semana.
En cambio, 'Top Chef: dulces y famosos' se encuentra en la otra cara de la moneda, ya que pasa de liderar en La 1 a descender al unidígito con un 9,5% de share. De hecho, el programa culinario marca su mínimo histórico en lo que a espectadores se refiere, puesto que esta emisión toca un suelo de 527.000 personas. Por su parte, 'Pura sangre' coge un poco de aire con su final al elevarse a un 9% con 683.000 fieles.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
La novedad de la noche, 'Ex. La vida después', no consigue amenazar a las tres principales cadenas, pero al menos mejora el desempeño de Cuatro al lograr un 5,6%. Mientras tanto, 'El objetivo' rubrica un 6,3% en laSexta. En el access, 'El hormiguero' lidera con un 12,8% frente a 'La revuelta' (10,1%), 'First Dates' (9,2%) y 'Horizonte' (7,5%).
Rosalía y Ana Milán en 'Ex. La vida después'
Prime time
- 'Top Chef' pierde -0,8 puntos con su 9,5%
- Subida de +1,6 puntos para 'El capitán en Japón' (11,4%)
- 'Pura sangre' (9%) asciende +1,5 puntos con su último episodio
La revuelta 1.203.000 10,1%
Top Chef: dulces y famosos527.000 9,5%
Cifras y letras497.000 4,1%
Cifras y letras689.000 5,5%
Captcha, no soy un robot248.000 2,1%
El comisario Montalbano 194.000 2,8%
El hormiguero 1.539.000 12,8%
El capitán en Japón 815.000 11,4%
First Dates626.000 5,2%
Horizonte914.000 7,5%
Ex. La vida después 469.000 5,6%
First Dates1.111.000 9,2%
Pura sangre 683.000 9,0%
laSexta clave498.000 4,4%
El intermedio805.000 6,6%
El objetivo: Especial frenar a Trump393.000 6,3%
Natalia y Samantha Ballentines en 'Top Chef: dulces y famosos'
Late night
- La reposición de 'Top Chef' (7,6%) se deja -0,9 puntos
- 'El capitán en América' repetido marca un 9,3% (+1,8 puntos)
- 'El desmarque' apenas firma un 1,7% en plena noche de Champions League
Top Chef: dulces y famosos155.000 7,6%
El rey Carlos III: La nueva monarquía69.000 2,3%
Conciertos Radio 3 24.000 1,2%
El capitán en América 292.000 9,3%
Sportium game show92.000 5,1%
Viajando con Chester 117.000 3,2%
El desmarque: Madrugada34.000 1,7%
Supervivientes: Diario262.000 7,0%
Gran Madrid show71.000 3,1%
El rey del mando 37.000 2,0%
Equipo de investigación 120.000 5,6%
'La promesa' se mantiene fuerte en La 1
Sobremesa y tarde
- 'Pasapalabra' pierde -2,4 puntos al anotar un 16,4%
- +1 punto para '¡Allá tú!' (9,4%)
- 'Directo al grano' abandona el doble dígito con un 9,9% (-1,5 puntos)
Directo al grano815.000 9,9%
Valle Salvaje769.000 11,0%
La promesa938.000 12,5%
Malas lenguas884.000 10,2%
Aquí la Tierra1.290.000 12,8%
Saber y ganar494.000 5,4%
Grandes documentales294.000 3,7%
Persiguiendo la lluvia 305.000 3,7%
Depredadores letales 273.000 3,7%
Malas lenguas477.000 6,6%
Sukha147.000 1,7%
Limpia y ordena169.000 1,6%
Sueños de libertad1.290.000 14,9%
Y ahora, Sonsoles653.000 8,7%
Pasapalabra1.627.000 16,4%
Todo es mentira589.000 7,3%
Lo sabe, no lo sabe382.000 5,0%
El tiempo justo764.000 9,6%
El diario de Jorge644.000 8,5%
¡Allá tú!915.000 9,4%
Zapeando525.000 6,2%
Más vale tarde472.000 6,4%
'La ruleta de la suerte' arrasa en Antena 3
Mañana
- 'La hora de La 1' (18,1%) se deja -1,5 puntos, pero sigue liderando
- -0,9 puntos para 'La ruleta de la suerte' (20,4%)
- 'El programa de Ana Rosa' (12,2%) suma +1 punto entero
La hora de La 1378.000 18,1%
Mañaneros 360486.000 15,5%
Mañaneros 360978.000 12,3%
Arqueomanía 16.000 1,5%
Flash moda10.000 0,8%
Mares en movimiento 35.000 1,8%
Página2 27.000 1,3%
Aquí hay trabajo27.000 1,2%
La aventura del saber11.000 0,5%
Baserri gourmet 28.000 1,1%
Zoom tendencias45.000 1,6%
El western de La 2 96.000 2,7%
El cazador109.000 1,9%
El cazador202.000 2,3%
Espejo publico266.000 10,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 759.000 15,7%
La ruleta de la suerte1.475.000 20,4%
¡Toma salami! 13.000 1,0%
Alerta cobra 17.000 1,0%
Alerta cobra 52.000 2,5%
Alerta cobra 76.000 3,3%
En boca de todos251.000 8,0%
La mirada crítica145.000 7,7%
El programa de Ana Rosa291.000 12,2%
Vamos a ver356.000 9,9%
El precio justo646.000 9,5%
Aruser@s el humorning171.000 11,3%
Aruser@s287.000 12,5%
Al rojo vivo340.000 9,2%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de todo el día con una media de 2,304 millones de espectadores, que generan un 24,7% de cuota de pantalla. Así, se impone al 15,6% de 'Telediario 1' y al 8,5% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera con un 16,8%, mientras que el de la cadena pública firma un 13% y el de Telecinco, un 8%.
Informativo territorial 1885.000 14,5%
Telediario 11.462.000 15,6%
Informativo territorial 21.163.000 12,7%
Telediario 21.512.000 13,0%
Noticias de la mañana271.000 14,8%
Antena 3 noticias 12.304.000 24,7%
Antena 3 noticias 21.971.000 16,8%
Noticias Cuatro 1504.000 7,3%
El desmarque Cuatro 1445.000 4,9%
Noticias Cuatro 2374.000 4,0%
El matinal129.000 10,4%
Informativos Telecinco 15:00795.000 8,5%
Informativos Telecinco 21:00925.000 8,0%
laSexta noticias 14h747.000 9,3%
laSexta noticias: Jugones550.000 5,8%
laSexta noticias 20h676.000 7,2%