'El capitán' (11,4%) lidera, 'Top Chef' (9,5%) cae al unidígito y 'Pura sangre' (9%) crece con su final

Por Redacción | |

Las aventuras niponas de Joaquín Sánchez y su familia se han repuesto en Antena 3 y, tras el 9,8% del miércoles anterior, han conseguido conectar con el 11,4% del público con su entrega del 18 de marzo. Con esa cuota de pantalla, el formato de Atresmedia promedia la atención de 815.000 espectadores y recupera el dominio de la tercera noche de la semana.

En cambio, 'Top Chef: dulces y famosos' se encuentra en la otra cara de la moneda, ya que pasa de liderar en La 1 a descender al unidígito con un 9,5% de share. De hecho, el programa culinario marca su mínimo histórico en lo que a espectadores se refiere, puesto que esta emisión toca un suelo de 527.000 personas. Por su parte, 'Pura sangre' coge un poco de aire con su final al elevarse a un 9% con 683.000 fieles.

La novedad de la noche, 'Ex. La vida después', no consigue amenazar a las tres principales cadenas, pero al menos mejora el desempeño de Cuatro al lograr un 5,6%. Mientras tanto, 'El objetivo' rubrica un 6,3% en laSexta. En el access, 'El hormiguero' lidera con un 12,8% frente a 'La revuelta' (10,1%), 'First Dates' (9,2%) y 'Horizonte' (7,5%).

Rosalía y Ana Milán en 'Ex. La vida después'

Prime time

'Top Chef' pierde -0,8 puntos con su 9,5%

Subida de +1,6 puntos para 'El capitán en Japón' (11,4%)

'Pura sangre' (9%) asciende +1,5 puntos con su último episodio

La 1

La revuelta Sergio Peris-Mencheta-Raúl Pérez 1.203.000 10,1% Top Chef: dulces y famosos527.000 9,5%

La 2

Cifras y letras497.000 4,1% Cifras y letras689.000 5,5% Captcha, no soy un robot248.000 2,1% El comisario Montalbano Como manda la ley 194.000 2,8%

Antena 3

El hormiguero Mariela Garriga y Mario Casas 1.539.000 12,8% El capitán en Japón Escuchamos, pero no juzgamos 815.000 11,4%

Cuatro

First Dates626.000 5,2% Horizonte914.000 7,5% Ex. La vida después De la fe 469.000 5,6%

Telecinco

First Dates1.111.000 9,2% Pura sangre La última pieza 683.000 9,0%

laSexta

laSexta clave498.000 4,4% El intermedio805.000 6,6% El objetivo: Especial frenar a Trump393.000 6,3%

Natalia y Samantha Ballentines en 'Top Chef: dulces y famosos'

Late night

La reposición de 'Top Chef' (7,6%) se deja -0,9 puntos

'El capitán en América' repetido marca un 9,3% (+1,8 puntos)

'El desmarque' apenas firma un 1,7% en plena noche de Champions League

La 1

Top Chef: dulces y famosos155.000 7,6%

La 2

El rey Carlos III: La nueva monarquía69.000 2,3% Conciertos Radio 3 Aweful Kanawful 24.000 1,2%

Antena 3

El capitán en América La gran crisis 292.000 9,3% Sportium game show92.000 5,1%

Cuatro

Viajando con Chester Iker Jiménez-Raquel Orantes 117.000 3,2% El desmarque: Madrugada34.000 1,7%

Telecinco

Supervivientes: Diario262.000 7,0% Gran Madrid show71.000 3,1% El rey del mando Siempre fuimos divas 37.000 2,0%

laSexta

Equipo de investigación El Yoyas: Historia de una fuga 120.000 5,6%

'La promesa' se mantiene fuerte en La 1

Sobremesa y tarde

'Pasapalabra' pierde -2,4 puntos al anotar un 16,4%

+1 punto para '¡Allá tú!' (9,4%)

'Directo al grano' abandona el doble dígito con un 9,9% (-1,5 puntos)

La 1

Directo al grano815.000 9,9% Valle Salvaje769.000 11,0% La promesa938.000 12,5% Malas lenguas884.000 10,2% Aquí la Tierra1.290.000 12,8%

La 2

Saber y ganar494.000 5,4% Grandes documentales294.000 3,7% Persiguiendo la lluvia Rezando para que llueva 305.000 3,7% Depredadores letales Tiburón 273.000 3,7% Malas lenguas477.000 6,6% Sukha147.000 1,7% Limpia y ordena169.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.290.000 14,9% Y ahora, Sonsoles653.000 8,7% Pasapalabra1.627.000 16,4%

Cuatro

Todo es mentira589.000 7,3% Lo sabe, no lo sabe382.000 5,0%

Telecinco

El tiempo justo764.000 9,6% El diario de Jorge644.000 8,5% ¡Allá tú!915.000 9,4%

laSexta

Zapeando525.000 6,2% Más vale tarde472.000 6,4%

'La ruleta de la suerte' arrasa en Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1378.000 18,1% Mañaneros 360486.000 15,5% Mañaneros 360978.000 12,3%

La 2

Arqueomanía Arte rupestre del Duero 16.000 1,5% Flash moda10.000 0,8% Mares en movimiento El desconocido Mar del Norte 35.000 1,8% Página2 Juan Gómez Bárcena 27.000 1,3% Aquí hay trabajo27.000 1,2% La aventura del saber11.000 0,5% Baserri gourmet Luruna Palacio Larrinaga 28.000 1,1% Zoom tendencias45.000 1,6% El western de La 2 Un tiempo para morir 96.000 2,7% El cazador109.000 1,9% El cazador202.000 2,3%

Antena 3

Espejo publico266.000 10,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Anchoas tres gustos 759.000 15,7% La ruleta de la suerte1.475.000 20,4%

Cuatro

¡Toma salami! Rock me, baby 13.000 1,0% Alerta cobra El expediente Stiller 17.000 1,0% Alerta cobra Miedo 52.000 2,5% Alerta cobra Gol 76.000 3,3% En boca de todos251.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica145.000 7,7% El programa de Ana Rosa291.000 12,2% Vamos a ver356.000 9,9% El precio justo646.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning171.000 11,3% Aruser@s287.000 12,5% Al rojo vivo340.000 9,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de todo el día con una media de 2,304 millones de espectadores, que generan un 24,7% de cuota de pantalla. Así, se impone al 15,6% de 'Telediario 1' y al 8,5% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera con un 16,8%, mientras que el de la cadena pública firma un 13% y el de Telecinco, un 8%.

La 1

Informativo territorial 1885.000 14,5% Telediario 11.462.000 15,6% Informativo territorial 21.163.000 12,7% Telediario 21.512.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana271.000 14,8% Antena 3 noticias 12.304.000 24,7% Antena 3 noticias 21.971.000 16,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1504.000 7,3% El desmarque Cuatro 1445.000 4,9% Noticias Cuatro 2374.000 4,0%

Telecinco

El matinal129.000 10,4% Informativos Telecinco 15:00795.000 8,5% Informativos Telecinco 21:00925.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h747.000 9,3% laSexta noticias: Jugones550.000 5,8% laSexta noticias 20h676.000 7,2%

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