'Bright Minds' destaca en la noche de Atreseries con más de 320.000 espectadores

Por Redacción |

Atreseries se ha colocado en lo más alto del top 10 de emisiones de las cadenas temáticas con 'Bright Minds', cuyo episodio más visto de la jornada ha enganchado a 329.000 espectadores de media. Aun así, FDF alcanza la cima diaria al ser el canal más seguido en este ámbito con un 2,4%, cimentado sobre 'La que se avecina' y el blockbuster 'Guardianes de la Galaxia'. Asimismo, Nova consigue un llamativo rendimiento y cuela cuatro emisiones en el top 10.