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'Bright Minds' destaca en la noche de Atreseries con más de 320.000 espectadores

FDF se hace con el liderato diario con la suma de 'La que se avecina' y el cine estadounidense.

'Bright Minds' destaca en la noche de Atreseries con más de 320.000 espectadores
Por RedacciónPublicado: Martes 24 Marzo 2026 09:43 (hace 16 horas)

Atreseries se ha colocado en lo más alto del top 10 de emisiones de las cadenas temáticas con 'Bright Minds', cuyo episodio más visto de la jornada ha enganchado a 329.000 espectadores de media. Aun así, FDF alcanza la cima diaria al ser el canal más seguido en este ámbito con un 2,4%, cimentado sobre 'La que se avecina' y el blockbuster 'Guardianes de la Galaxia'. Asimismo, Nova consigue un llamativo rendimiento y cuela cuatro emisiones en el top 10.

&#39;Guardianes de la Galaxia&#39; es la elección de FDF para el prime time
'Guardianes de la Galaxia' es la elección de FDF para el prime time
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