'El secreto de Feriha'

Como viene siendo habitual, las ficciones otomanas siempre tienen lugar entre las emisiones más vistas de las cadenas TDT. No obstante, el 24 de septiembre de 2021, el fervor por las turcas se reafirma, sobre todo en Nova. 'El secreto de Feriha' (3,9% y 458.000 espectadores) y siete emisiones más del canal de Atresmedia ocupan el top 10. Por otra parte, el cine Western de Trece y 'Love is in the air' de Divinity completan lo más visto.