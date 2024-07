FDF saca las garras con 'Lobezno inmortal' (4,1%), que lidera en el prime time

Por Redacción |

FDF se impone como la cadena temática más vista del jueves 25 de julio con dos estandartes por encima del resto de la programación: la inagotable 'La que se avecina', que proporciona un sustento constante al dial verde, y 'Lobezno inmortal', que destaca como la propuesta triunfal del prime time con sus 284.000 espectadores. Sin embargo, el contenido más popular le corresponde a Nova, que tiene una base de 297.000 fieles que no se pierden 'Esposa joven' en la sobremesa. Además, la cadena rosa también se cuela en el top 10 con 'La viuda de blanco', 'A que no me dejas' y 'Guerra de rosas'.

