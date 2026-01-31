'No somos nadie' se despide para siempre con un 1,5% y Trece lidera con su western

Por Redacción |

'No somos nadie' ha llegado a su fin en Canal Quickie y en Ten. En su emisión en la cadena turquesa, el formato de La Osa ha alcanzado un 1,5% de share con esta entrega final, que ha conquistado a una media de 131.000 espectadores a lo largo de su directo desde el pisito. En cuanto al top 10 de contenidos, Trece acapara la primera plaza con su western vespertino, que engancha a 293.000 personas, aunque Nova es la cadena con más puestos en la lista con cuatro. Aun así, FDF es el canal temático más visto al rubricar un 2,3% en la jornada.

'Leyla' es lo más visto de Nova al imponerse en pleno access