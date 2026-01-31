FormulaTV
Audiencias 'Lo de Évole' triunfa en su doble entrega con Urdangarin y puede con 'GH Dúo'

AUDIENCIAS TDT 30 DE ENERO

'No somos nadie' se despide para siempre con un 1,5% y Trece lidera con su western

Nova cuenta con cuatro representantes en el 10, con 'Leyla' a la cabeza.

Por RedacciónPublicado: Sábado 31 Enero 2026 09:30

Audiencias Viernes 30 de Enero de 2026

  • logoantena3

    14,4%

  • logola1

    11,7%

  • logotelecinco

    9,1%

  • logolasexta

    6,3%

  • logocuatro

    5,4%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logonova

    1,9%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoenergy

    1,9%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logoneox

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logodkiss

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

'No somos nadie' ha llegado a su fin en Canal Quickie y en Ten. En su emisión en la cadena turquesa, el formato de La Osa ha alcanzado un 1,5% de share con esta entrega final, que ha conquistado a una media de 131.000 espectadores a lo largo de su directo desde el pisito. En cuanto al top 10 de contenidos, Trece acapara la primera plaza con su western vespertino, que engancha a 293.000 personas, aunque Nova es la cadena con más puestos en la lista con cuatro. Aun así, FDF es el canal temático más visto al rubricar un 2,3% en la jornada.

&#39;Leyla&#39; es lo más visto de Nova al imponerse en pleno access
'Leyla' es lo más visto de Nova al imponerse en pleno access

Ranking cadenas TDT Viernes, 30 de Enero de 2026

FDF 2,3%

Atreseries 2,1%

Energy 1,9%

Nova 1,9%

TRECE 1,9%

BEMADtv 1,7%

Neox 1,5%

DMAX 1,5%

DKiss 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Mega (España) 1,1%

Ten 1,1%

Divinity 1,0%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,6%

Teledeporte 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La legión invencible
18:41
21:00
293.000
3,3%
Nova
Leyla
21:32
22:44
287.000
2,4%
Nova
Emanet
15:00
16:29
266.000
2,8%
Nova
El amor invencible
20:01
21:32
256.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
22:19
24:01
247.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una mula, un hombre llamado ...
14:44
16:36
247.000
2,6%
Nova
Vino el amor
18:30
20:01
242.000
3,0%
TRECE
Sesión doble El secreto de los incas
16:42
18:38
240.000
2,9%
TRECE
Tu cine El gran jefe
21:04
22:33
237.000
2,1%
Atreseries
Hudson y Rex
19:17
20:04
237.000
2,9%

Ranking FDF (2,3%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
22:19
24:01
247.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una mula, un hombre llamado ...
14:44
16:36
247.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una luna de miel, un terreno ...
20:22
22:19
219.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
16:36
18:34
178.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
18:34
20:22
161.000
1,9%

Ranking Atreseries (2,1%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Hudson y Rex
19:17
20:04
237.000
2,9%
Atreseries
Hudson y Rex
20:04
20:57
233.000
2,4%
Atreseries
Hudson y Rex
18:25
19:17
221.000
2,7%
Atreseries
Hudson y Rex
17:32
18:25
212.000
2,6%
Atreseries
Hudson y Rex
16:46
17:32
211.000
2,5%

Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI Dentro de la caja
15:51
16:48
177.000
1,9%
Energy
Distrito 8
20:20
26:29
174.000
2,1%
Energy
CSI No des nada por seguro
16:48
17:44
173.000
2,0%
Energy
CSI Todo por nuestro país
17:44
18:43
157.000
2,0%
Energy
CSI Cuerpos hogareños
18:43
19:24
149.000
1,8%

Ranking Nova (1,9%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:32
22:44
287.000
2,4%
Nova
Emanet
15:00
16:29
266.000
2,8%
Nova
El amor invencible
20:01
21:32
256.000
2,5%
Nova
Vino el amor
18:30
20:01
242.000
3,0%
Nova
Amor sin límite
22:44
23:14
217.000
1,9%

Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La legión invencible
18:41
21:00
293.000
3,3%
TRECE
Sesión doble El secreto de los incas
16:42
18:38
240.000
2,9%
TRECE
Tu cine El gran jefe
21:04
22:33
237.000
2,1%
TRECE
Sesión doble Cuando ruge la marabunta
14:50
16:42
150.000
1,6%
TRECE
Classics My Fair Lady
22:36
25:38
132.000
1,6%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La venganza del conde de Montecristo
22:04
24:26
231.000
2,2%
BEMADtv
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
17:51
19:48
189.000
2,3%
BEMADtv
Cine Sister Act: Una monja de cuidado
15:49
17:51
159.000
1,8%
BEMADtv
Cine El primer caballero
19:48
22:04
120.000
1,2%
BEMADtv
Cine Los ángeles de Charlie: Al límite
13:55
15:49
105.000
1,2%

Ranking Neox (1,5%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine John Wick (Otro día para matar)
22:04
24:20
213.000
2,0%
Neox
Fantasmas (va)
21:11
21:37
171.000
1,5%
Neox
The Big Bang Theory
18:50
19:09
168.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
19:34
19:58
165.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
19:09
19:34
160.000
2,0%

Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
15:55
16:54
147.000
1,6%
DMAX
Expedición: Archivos del pasado
21:39
22:31
135.000
1,1%
DMAX
Antiguas superestructuras Petra
17:55
18:51
133.000
1,6%
DMAX
Expedición: Archivos del pasado
22:39
23:31
130.000
1,2%
DMAX
Curiosidades de la Tierra
23:38
24:31
125.000
1,5%

Ranking DKiss (1,2%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:13
24:12
159.000
1,7%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:13
23:13
155.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:20
25:12
127.000
2,1%
DKiss
Asesinos de América
17:34
18:32
102.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
25:12
26:10
100.000
2,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:27
147.000
1,2%
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:27
22:58
121.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:00
100.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:26
96.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:38
85.000
0,8%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La ngulu
21:53
22:34
149.000
1,3%
Mega (España)
La casa de empeños
18:57
19:22
124.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero Sin límites
17:07
18:08
123.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero Atrapado y cazado
18:08
18:57
116.000
1,4%
Mega (España)
La casa de empeños
20:07
21:00
114.000
1,2%

Ranking Ten (1,1%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
131.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
14:29
15:45
103.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
13:13
14:29
72.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
21:52
22:51
68.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
20:43
21:52
67.000
0,6%

Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Emergency Lovers
22:08
26:10
81.000
1,0%
Divinity
Divinity the home channel
11:12
22:08
76.000
1,0%
Divinity
Cine Cincuenta sombras de Grey
02:30
03:02
71.000
4,9%
Divinity
Elementary Calor extremo
26:10
26:29
50.000
2,4%
Divinity
Suits. La clave del éxito
03:02
03:40
44.000
4,5%

Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:25
08:46
140.000
6,8%
Boing
Cine Scooby Doo: El conflicto de Shaggy
21:30
22:55
111.000
1,0%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
18:54
19:15
62.000
0,8%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
18:29
18:51
53.000
0,7%
Boing
Los Thunderman Cita amañada
22:59
23:20
51.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche Clan
20:05
23:58
65.000
0,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó El último cartucho
25:08
26:23
38.000
1,1%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Operación galaxia
02:30
02:46
35.000
2,2%
Clan TVE
La tarde Clan
16:30
20:04
29.000
0,3%
Clan TVE
Ana y los 7 El susto
03:50
04:55
29.000
4,2%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Balonmano: Campeonato de Europa Dinamarca - ...
20:31
21:15
141.000
1,3%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato de Europa Alemania - ...
17:45
19:18
72.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 1ª RFEF Hércules - ...
21:15
23:11
60.000
0,5%
Teledeporte
Ciclismo: Challen. Mall Selva - Santuari de ...
14:36
16:10
43.000
0,5%
Teledeporte
Padel: Hexagon Cup (d) F. Navarro y F. Guerrero ...
19:25
20:20
38.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El aventurero
15:33
17:31
81.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Una pistola para Ringo
21:42
23:24
60.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:31
19:24
41.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine Los forajidos de Río Bravo
23:24
25:30
40.000
0,6%
Real Madrid TV
Especial sorteo Champions League
11:29
13:08
30.000
0,9%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 30 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Rambo - Last Blood
22:05
23:33
165.000
1,4%
Squirrel
Cine Huida desesperada
19:03
20:38
81.000
0,9%
Squirrel
Cine El comando
20:38
22:05
76.000
0,7%
Squirrel
Cine Historia de un crimen (1993)
23:33
25:14
75.000
1,0%
Squirrel
Cine Antes de la destrucción
16:15
19:03
74.000
0,9%
