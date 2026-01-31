'No somos nadie' se despide para siempre con un 1,5% y Trece lidera con su western

'No somos nadie' ha llegado a su fin en Canal Quickie y en Ten. En su emisión en la cadena turquesa, el formato de La Osa ha alcanzado un 1,5% de share con esta entrega final, que ha conquistado a una media de 131.000 espectadores a lo largo de su directo desde el pisito. En cuanto al top 10 de contenidos, Trece acapara la primera plaza con su western vespertino, que engancha a 293.000 personas, aunque Nova es la cadena con más puestos en la lista con cuatro. Aun así, FDF es el canal temático más visto al rubricar un 2,3% en la jornada.
Ranking programas TDT Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La legión invencible
18:41
21:00
293.000
3,3%
Leyla
21:32
22:44
287.000
2,4%
Emanet
15:00
16:29
266.000
2,8%
El amor invencible
20:01
21:32
256.000
2,5%
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
22:19
24:01
247.000
2,3%
La que se avecina Una mula, un hombre llamado ...
14:44
16:36
247.000
2,6%
Vino el amor
18:30
20:01
242.000
3,0%
Sesión doble El secreto de los incas
16:42
18:38
240.000
2,9%
Tu cine El gran jefe
21:04
22:33
237.000
2,1%
Hudson y Rex
19:17
20:04
237.000
2,9%
Ranking FDF (2,3%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
22:19
24:01
247.000
2,3%
La que se avecina Una mula, un hombre llamado ...
14:44
16:36
247.000
2,6%
La que se avecina Una luna de miel, un terreno ...
20:22
22:19
219.000
2,0%
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
16:36
18:34
178.000
2,1%
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
18:34
20:22
161.000
1,9%
Ranking Atreseries (2,1%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hudson y Rex
19:17
20:04
237.000
2,9%
Hudson y Rex
20:04
20:57
233.000
2,4%
Hudson y Rex
18:25
19:17
221.000
2,7%
Hudson y Rex
17:32
18:25
212.000
2,6%
Hudson y Rex
16:46
17:32
211.000
2,5%
Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI Dentro de la caja
15:51
16:48
177.000
1,9%
Distrito 8
20:20
26:29
174.000
2,1%
CSI No des nada por seguro
16:48
17:44
173.000
2,0%
CSI Todo por nuestro país
17:44
18:43
157.000
2,0%
CSI Cuerpos hogareños
18:43
19:24
149.000
1,8%
Ranking Nova (1,9%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:32
22:44
287.000
2,4%
Emanet
15:00
16:29
266.000
2,8%
El amor invencible
20:01
21:32
256.000
2,5%
Vino el amor
18:30
20:01
242.000
3,0%
Amor sin límite
22:44
23:14
217.000
1,9%
Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La legión invencible
18:41
21:00
293.000
3,3%
Sesión doble El secreto de los incas
16:42
18:38
240.000
2,9%
Tu cine El gran jefe
21:04
22:33
237.000
2,1%
Sesión doble Cuando ruge la marabunta
14:50
16:42
150.000
1,6%
Classics My Fair Lady
22:36
25:38
132.000
1,6%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La venganza del conde de Montecristo
22:04
24:26
231.000
2,2%
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
17:51
19:48
189.000
2,3%
Cine Sister Act: Una monja de cuidado
15:49
17:51
159.000
1,8%
Cine El primer caballero
19:48
22:04
120.000
1,2%
Cine Los ángeles de Charlie: Al límite
13:55
15:49
105.000
1,2%
Ranking Neox (1,5%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine John Wick (Otro día para matar)
22:04
24:20
213.000
2,0%
Fantasmas (va)
21:11
21:37
171.000
1,5%
The Big Bang Theory
18:50
19:09
168.000
2,1%
The Big Bang Theory
19:34
19:58
165.000
2,0%
The Big Bang Theory
19:09
19:34
160.000
2,0%
Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
15:55
16:54
147.000
1,6%
Expedición: Archivos del pasado
21:39
22:31
135.000
1,1%
Antiguas superestructuras Petra
17:55
18:51
133.000
1,6%
Expedición: Archivos del pasado
22:39
23:31
130.000
1,2%
Curiosidades de la Tierra
23:38
24:31
125.000
1,5%
Ranking DKiss (1,2%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:13
24:12
159.000
1,7%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:13
23:13
155.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:20
25:12
127.000
2,1%
Asesinos de América
17:34
18:32
102.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
25:12
26:10
100.000
2,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:00
22:27
147.000
1,2%
Europa 2026
22:27
22:58
121.000
1,0%
Informativo 24h
21:43
22:00
100.000
0,9%
Informativo 24h
23:00
23:26
96.000
0,9%
Telediario 2
20:58
21:38
85.000
0,8%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La ngulu
21:53
22:34
149.000
1,3%
La casa de empeños
18:57
19:22
124.000
1,5%
Vida bajo cero Sin límites
17:07
18:08
123.000
1,5%
Vida bajo cero Atrapado y cazado
18:08
18:57
116.000
1,4%
La casa de empeños
20:07
21:00
114.000
1,2%
Ranking Ten (1,1%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
131.000
1,5%
Caso cerrado
14:29
15:45
103.000
1,1%
Caso cerrado
13:13
14:29
72.000
1,2%
Caso cerrado
21:52
22:51
68.000
0,6%
Caso cerrado
20:43
21:52
67.000
0,6%
Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emergency Lovers
22:08
26:10
81.000
1,0%
Divinity the home channel
11:12
22:08
76.000
1,0%
Cine Cincuenta sombras de Grey
02:30
03:02
71.000
4,9%
Elementary Calor extremo
26:10
26:29
50.000
2,4%
Suits. La clave del éxito
03:02
03:40
44.000
4,5%
Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:25
08:46
140.000
6,8%
Cine Scooby Doo: El conflicto de Shaggy
21:30
22:55
111.000
1,0%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
18:54
19:15
62.000
0,8%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
18:29
18:51
53.000
0,7%
Los Thunderman Cita amañada
22:59
23:20
51.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche Clan
20:05
23:58
65.000
0,6%
Cuéntame cómo pasó El último cartucho
25:08
26:23
38.000
1,1%
Cuéntame cómo pasó Operación galaxia
02:30
02:46
35.000
2,2%
La tarde Clan
16:30
20:04
29.000
0,3%
Ana y los 7 El susto
03:50
04:55
29.000
4,2%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Balonmano: Campeonato de Europa Dinamarca - ...
20:31
21:15
141.000
1,3%
Balonmano: Campeonato de Europa Alemania - ...
17:45
19:18
72.000
0,9%
Fútbol: Liga española 1ª RFEF Hércules - ...
21:15
23:11
60.000
0,5%
Ciclismo: Challen. Mall Selva - Santuari de ...
14:36
16:10
43.000
0,5%
Padel: Hexagon Cup (d) F. Navarro y F. Guerrero ...
19:25
20:20
38.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 30 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El aventurero
15:33
17:31
81.000
0,9%
Cine Una pistola para Ringo
21:42
23:24
60.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
17:31
19:24
41.000
0,5%
Cine Los forajidos de Río Bravo
23:24
25:30
40.000
0,6%
Especial sorteo Champions League
11:29
13:08
30.000
0,9%
