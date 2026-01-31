'El desafío' remonta a un 15% con el que vuelve a imponerse a 'De viernes' (9,9%)

Por Redacción | |

La noche del viernes ha vuelto a tener una reina muy definida. Como se ha convertido en costumbre en las últimas semanas, la sexta edición de 'El desafío' se ha erigido como líder con su nueva entrega, que en esta ocasión ha congregado a 1,428 millones de espectadores para alzarse a un 15% de cuota de pantalla, ya que logra ascender varias décimas para consolidar aún más su posición de dominio sobre la competencia.

También crece '¡De viernes!', que engancha a 843.000 televidentes con el aliciente de la visita de Karmele Marchante. Sin embargo, es incapaz de salir del unidígito, ya que se queda al límite del umbral con un 9,9% de share. De hecho, ni siquiera consigue ser la segunda opción de la noche, puesto que el cine de La 1 experimenta una notable subida.

La emisión de 'Los Siete Magníficos' en la cadena pública amasa un 10,4% con el que mejora ostensiblemente el anterior registro del contenedor 'Plan de c1ne', y lo hace gracias al seguimiento de 1,095 millones de personas. Por su parte, el cine de Cuatro baja a un 5,8% y 'Equipo de investigación' celebra su 15º aniversario con un 6,6%.

La 1

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Locos por Eurovisión 970.000 8,3% Plan de c1ne Los Siete Magníficos 1.095.000 10,4%

La 2

Cifras y letras403.000 3,6% Cifras y letras729.000 6,2% Plano general Miguel Ríos 377.000 3,2% Historia de nuestro cine: Presentación La cuarta ventana 163.000 1,8% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película La cuarta ventana 177.000 1,8% - Historia de nuestro cine: Coloquio La cuarta ventana 92.000 1,4%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.283.000 10,8% El desafío1.428.000 15,0%

Cuatro

First Dates434.000 3,9% First Dates714.000 6,2% El Blockbuster Nadie (2020) 640.000 5,8%

Telecinco

¡De viernes!843.000 9,9%

laSexta

laSexta columna Españoles, Franco ha vuelto 700.000 6,0% Equipo de investigación Luz del mundo: Fe, poder y control 738.000 6,6% Equipo de investigación Testigos de Jehová 420.000 5,4%

La 1

Plan de c1ne 2 Forsaken 441.000 8,2% Diario América 24h121.000 5,5%

La 2

Grantchester62.000 1,3% Grantchester47.000 1,7%

Antena 3

El desafío232.000 6,7%

Cuatro

Cine Cuatro Cazadores de mentes 256.000 4,3% Sportium game show45.000 1,9%

Telecinco

Gran Madrid show134.000 6,2%

laSexta

Equipo de investigación Anatomía de una secta 205.000 5,4% Equipo de investigación La cienciología 156.000 7,4%

La 1

Directo al grano970.000 11,0% Valle Salvaje861.000 10,7% La promesa963.000 11,9% Malas lenguas1.066.000 12,3% Aquí la Tierra1.262.000 12,5%

La 2

Saber y ganar575.000 6,0% Grandes documentales369.000 4,3% Incluye: - Ningaloo: La maravilla del océano de Australia Elecciones 393.000 4,4% - Fauna letal Sudamérica 336.000 4,1% Malas lenguas536.000 6,6% En busca de secretos Nueva York 137.000 1,6% Grandes diseños revisitados South Somerset 198.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.277.000 13,9% Y ahora, Sonsoles880.000 10,7% Pasapalabra2.238.000 22,4%

Cuatro

Todo es mentira537.000 6,1% Lo sabe, no lo sabe467.000 5,7%

Telecinco

El tiempo justo762.000 8,9% El diario de Jorge737.000 9,0% ¡Allá tú!746.000 7,7%

laSexta

Zapeando545.000 6,0% Más vale tarde448.000 5,5% laSexta clave500.000 4,5%

La 1

La hora de La 1354.000 16,5% Incluye: - Entrevista Carlos Cuerpo 378.000 17,9% Mañaneros 360529.000 15,1% Mañaneros 3601.000 0,0% Mañaneros 3601.024.000 12,1%

La 2

Zoom net5.000 0,6% España sin asfalto Historias de arena 10.000 0,9% Las caras salvajes Riada y rivales 12.000 0,7% Ríos Duero 22.000 1,1% Aquí hay trabajo30.000 1,3% Universo UNED37.000 1,4% ¡Qué animal! Extinción 46.000 1,7% Fauna letal Sudamérica 55.000 2,0% El escarabajo verde Primer elemento 61.000 2,0% El western de La 2 La sombra de Sartana es la sombra de tu muerte 139.000 3,6% El cazador132.000 2,1% El cazador187.000 2,0%

Antena 3

Espejo público346.000 12,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Merluza con alcachofas y salsa de cilantro 796.000 15,5% La ruleta de la suerte1.548.000 20,2%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! Deportistas 20.000 1,3% Alerta cobra Feliz cumpleaños 40.000 2,1% Alerta cobra El nuevo 49.000 2,4% Alerta cobra Toda la verdad 71.000 2,8% En boca de todos269.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica162.000 8,4% El programa de Ana Rosa345.000 13,2% Incluye: - Entrevista Jorge Azcón 280.000 12,8% Vamos a ver414.000 10,1% El precio justo679.000 9,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante2.000 0,3% Aruser@s el humorning169.000 10,6% Aruser@s327.000 13,6% Al rojo vivo294.000 7,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es el contenido más visto del día con sus 2,378 millones de espectadores, con los que alcanza un 21,1% de share frente a 'Telediario 2' (11,4%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (7,8%). En la edición anterior, el telediario de Antena 3 lidera una vez más con un 22,8%, mientras que el de la pública marca un 14,8% y el del dial azul de Mediaset España, un 9,2%.

La 1

Telediario matinal130.000 14,6% Telediario 11.438.000 14,8% Telediario 21.275.000 11,4% Informativo 24h118.000 4,1%

Antena 3

Noticias de la mañana156.000 11,8% Antena 3 Noticias 12.210.000 22,8% Antena 3 Noticias 22.378.000 21,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1549.000 7,2% El desmarque Cuatro 1458.000 4,8% Noticias Cuatro 2497.000 5,3%

Telecinco

El matinal32.000 4,0% El matinal118.000 8,6% Informativos Telecinco 15:00898.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00867.000 7,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h679.000 7,9% laSexta Noticias: Jugones497.000 5,0% laSexta Noticias 20h640.000 6,8%

