'El desafío' remonta a un 15% con el que vuelve a imponerse a 'De viernes' (9,9%)

Audiencias Viernes 30 de Enero de 2026
La noche del viernes ha vuelto a tener una reina muy definida. Como se ha convertido en costumbre en las últimas semanas, la sexta edición de 'El desafío' se ha erigido como líder con su nueva entrega, que en esta ocasión ha congregado a 1,428 millones de espectadores para alzarse a un 15% de cuota de pantalla, ya que logra ascender varias décimas para consolidar aún más su posición de dominio sobre la competencia.
También crece '¡De viernes!', que engancha a 843.000 televidentes con el aliciente de la visita de Karmele Marchante. Sin embargo, es incapaz de salir del unidígito, ya que se queda al límite del umbral con un 9,9% de share. De hecho, ni siquiera consigue ser la segunda opción de la noche, puesto que el cine de La 1 experimenta una notable subida.
La emisión de 'Los Siete Magníficos' en la cadena pública amasa un 10,4% con el que mejora ostensiblemente el anterior registro del contenedor 'Plan de c1ne', y lo hace gracias al seguimiento de 1,095 millones de personas. Por su parte, el cine de Cuatro baja a un 5,8% y 'Equipo de investigación' celebra su 15º aniversario con un 6,6%.
Karmele Marchante en el plató de '¡De viernes!'
Prime time
- El cine de La 1 pasa del 6,6% de la semana anterior a un 10,4%
- +0,6 puntos para 'El desafío' (15%)
- '¡De viernes!' crece +0,7 puntos a un 9,9%
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 970.000 8,3%
Plan de c1ne 1.095.000 10,4%
Cifras y letras403.000 3,6%
Cifras y letras729.000 6,2%
Plano general 377.000 3,2%
Historia de nuestro cine: Presentación 163.000 1,8%
Incluye:
- Historia de nuestro cine: Película 177.000 1,8%
- Historia de nuestro cine: Coloquio 92.000 1,4%
El desafío: Calentando motores1.283.000 10,8%
El desafío1.428.000 15,0%
First Dates434.000 3,9%
First Dates714.000 6,2%
El Blockbuster 640.000 5,8%
¡De viernes!843.000 9,9%
laSexta columna 700.000 6,0%
Equipo de investigación 738.000 6,6%
Equipo de investigación 420.000 5,4%
'Los Siete Magníficos' es la segunda opción de la noche
Late night
- La reposición de 'El desafío' cae -2 puntos a un 6,7%
- 'Cine Cuatro' desciende a un 4,3% (-0,6 puntos)
- 'Plan de c1ne 2' sube +0,7 puntos con su 8,2%
Plan de c1ne 2 441.000 8,2%
Diario América 24h121.000 5,5%
Grantchester62.000 1,3%
Grantchester47.000 1,7%
El desafío232.000 6,7%
Cine Cuatro 256.000 4,3%
Sportium game show45.000 1,9%
Gran Madrid show134.000 6,2%
Equipo de investigación 205.000 5,4%
Equipo de investigación 156.000 7,4%
'Pasapalabra' sigue intratable en la tarde de Antena 3
Sobremesa y tarde
- +0,2 puntos para '¡Allá tú!' (7,7%)
- 'La promesa' sube a un 11,9% (+0,5 puntos)
- 'Pasapalabra' crece +0,3 puntos para anotar un gran 22,4%
Directo al grano970.000 11,0%
Valle Salvaje861.000 10,7%
La promesa963.000 11,9%
Malas lenguas1.066.000 12,3%
Aquí la Tierra1.262.000 12,5%
Saber y ganar575.000 6,0%
Grandes documentales369.000 4,3%
Incluye:
- Ningaloo: La maravilla del océano de Australia 393.000 4,4%
- Fauna letal 336.000 4,1%
Malas lenguas536.000 6,6%
En busca de secretos 137.000 1,6%
Grandes diseños revisitados 198.000 1,9%
Sueños de libertad1.277.000 13,9%
Y ahora, Sonsoles880.000 10,7%
Pasapalabra2.238.000 22,4%
Todo es mentira537.000 6,1%
Lo sabe, no lo sabe467.000 5,7%
El tiempo justo762.000 8,9%
El diario de Jorge737.000 9,0%
¡Allá tú!746.000 7,7%
Zapeando545.000 6,0%
Más vale tarde448.000 5,5%
laSexta clave500.000 4,5%
'El precio justo' se estabiliza en Telecinco
Mañana
- 'El precio justo' (9,2%) desciende apenas -0,2 puntos en una semana
- 'La hora de La 1' se mantiene con su 16,5% (+0,1 puntos)
- 'Al rojo vivo' no pasa de un 7,2% al sufrir una merma de -0,7 puntos
La hora de La 1354.000 16,5%
Incluye:
- Entrevista 378.000 17,9%
Mañaneros 360529.000 15,1%
Mañaneros 3601.000 0,0%
Mañaneros 3601.024.000 12,1%
Zoom net5.000 0,6%
España sin asfalto 10.000 0,9%
Las caras salvajes 12.000 0,7%
Ríos 22.000 1,1%
Aquí hay trabajo30.000 1,3%
Universo UNED37.000 1,4%
¡Qué animal! 46.000 1,7%
Fauna letal 55.000 2,0%
El escarabajo verde 61.000 2,0%
El western de La 2 139.000 3,6%
El cazador132.000 2,1%
El cazador187.000 2,0%
Espejo público346.000 12,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 796.000 15,5%
La ruleta de la suerte1.548.000 20,2%
Love shopping TV2.000 0,2%
¡Toma salami! 20.000 1,3%
Alerta cobra 40.000 2,1%
Alerta cobra 49.000 2,4%
Alerta cobra 71.000 2,8%
En boca de todos269.000 7,6%
La mirada crítica162.000 8,4%
El programa de Ana Rosa345.000 13,2%
Incluye:
- Entrevista 280.000 12,8%
Vamos a ver414.000 10,1%
El precio justo679.000 9,2%
Remescar, cosmética al instante2.000 0,3%
Aruser@s el humorning169.000 10,6%
Aruser@s327.000 13,6%
Al rojo vivo294.000 7,2%
Informativos
'Antena 3 noticias 2' es el contenido más visto del día con sus 2,378 millones de espectadores, con los que alcanza un 21,1% de share frente a 'Telediario 2' (11,4%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (7,8%). En la edición anterior, el telediario de Antena 3 lidera una vez más con un 22,8%, mientras que el de la pública marca un 14,8% y el del dial azul de Mediaset España, un 9,2%.
Telediario matinal130.000 14,6%
Telediario 11.438.000 14,8%
Telediario 21.275.000 11,4%
Informativo 24h118.000 4,1%
Noticias de la mañana156.000 11,8%
Antena 3 Noticias 12.210.000 22,8%
Antena 3 Noticias 22.378.000 21,1%
Noticias Cuatro 1549.000 7,2%
El desmarque Cuatro 1458.000 4,8%
Noticias Cuatro 2497.000 5,3%
El matinal32.000 4,0%
El matinal118.000 8,6%
Informativos Telecinco 15:00898.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00867.000 7,8%
laSexta Noticias 14h679.000 7,9%
laSexta Noticias: Jugones497.000 5,0%
laSexta Noticias 20h640.000 6,8%