La victoria de España en el Europeo sub-19 Femenino roza los 500.000 espectadores en Teledeporte

Por Redacción |

El deporte no solo ha dejado huella en el terreno de pago en la jornada del domingo 30 de julio, sino que también ha sacudido el top de emisiones temáticas más vistas. De hecho, el contenido más popular de la TDT no ha sido otro que la final del Europeo sub-19 Femenino de Fútbol, que se ha saldado con la victoria de España y con 497.000 espectadores y un 6,2% de media durante su prórroga frente a Alemania. Asimismo, el partido completo destaca con un 4%. Aun así, Energy es la opción líder en el total diario, siendo 'The Rookie' (3,4%) la apuesta más destacada, sobre todo justo antes del prime time.

Europeo sub-19 Femenino