'America's Got Talent' domina holgadamente el prime time en NBC

'America's Got Talent'

Una semana más, el talent show 'America's Got Talent' vuelve a convertirse en la opción preferida de los norteamericanos. El espacio emitido en NBC en la franja de prime time destaca con más de 8,4 millones de espectadores y 1,2/8 puntos anotados. Por su parte, la cadena CBS sobresale con las reposiciones de 'NCIS' y 'FBI' en la misma franja de emisión mientras que ABC, con el documental especial "Let is Fall. Los Ángeles - 1982-92" se afianza en una tercera posición al superar los 2,6 millones de espectadores de media (0,4/3 puntos).

Adultos 18-49

NBC: 1,1/7

ABC: 0,5/3

CBS: 0,4/3

Fox: 0,3/2

The CW: 0,1/1

NBC

08:00 - 'America's Got Talent' (8-10 p.m.): 8.442.500 [1,2/8] (1º) 10:00 - 'World of Dance': 4.415.000 [0,9/5] (1º)

Fox

08:00 - 'Hell's Kitchen' (R): 1.330.000 [0,4/3] (4º) 09:00 - 'Gordon Ramsay's 24 Hours to Hell and Back' (R): 1.195.000 [0,4/2] (4º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 5.860.000 [0,5/3] (2º) 09:00 - 'FBI' (R): 4.955.000 [0,4/2] (3º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted' (R): 3.875.000 [0,4/2] (2º)

ABC

08:00 - "Let is Fall. Los Ángeles - 1982-92": 2.645.000 [0,4/3] (3º) 10:00 - 'The Genetic Detective': 2.735.000 [0,4/2] (3º)

The CW