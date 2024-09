Por Fernando S. Palenzuela |

Telecinco oficializaba en mayo el fichaje de Carlos Latre para que se uniera a la pugna por el access prime time. Después de intentarlo un año antes con 'Cuentos chinos', la cadena confiaba nuevamente en un talk show, solo que, en esta ocasión, con un rostro que llevaba tiempo sin pasear por sus pasillos. Así pues, el humorista sería el competidor directo de Pablo Motos y David Broncano.

Carlos Latre y Marta Torné en 'Babylon Show'

Una primera semana de contrapuntos

Babylon Show ' se estrenaba el 26 de agosto, una semana antes que ' El hormiguero ' y ' El intermedio ',. Sin embargo, con el paso de las semanas ha ido descendiendo hasta sucumbir definitivamente con la llegada de ' La revuelta '. De este modo, en tan solo 13 programas emitidos a lo largo de tres semanas,

En su estreno, 'Babylon Show' sembró la esperanza en la directiva de Mediaset, ya que comenzó con un 10,1% y 1.012.000 espectadores. El dato era halagüeño, dado que alcanzaba el millón y el doble dígito, los dos retos en una televisión cada vez más fragmentada. Pero la audiencia lo abandonaba rápidamente y ese número de espectadores no volvió a alcanzarlo nunca. En tan solo un día, Latre vio cómo las audiencias caían a un 6,9%, un dato que, décima arriba, décima abajo, se mantenía en los dos días siguientes.

No obstante, la esperanza regresó el viernes, cuando firmó su máximo de cuota con un 10,5% y con 'First Dates' como único contrincante. Durante estos cinco días, 'Babylon Show' superó a las reposiciones de 'El hormiguero' el lunes (10,1% frente a 9,6%), pero no pudo repetir esta gesta de martes a jueves, además, cayendo estos tres días también contra 'First Dates'.

Sucumbe a la llegada de 'El hormiguero' y 'La revuelta'

El 2 de septiembre, Pablo Motos regresaba a 'El hormiguero' con su decimonovena temporada y esto afectaba a los datos de 'Babylon Show'. Telecinco se mantuvo en medias en torno al 6% en lunes, martes y jueves, pero el miércoles firmaba un preocupante 4,1%, su mínimo en aquel momento. 'Babylon Show' caía de lunes a miércoles ante 'El hormiguero', 'First Dates' y 'El intermedio', que también volvía esa semana. En cambio, sí superaba el jueves al Gran Wyoming. Como decíamos antes, el miércoles fue su mínimo y tal fue el hundimiento que llegó a quedar por detrás de '4 estrellas'. Repitiendo los patrones de la semana anterior, el viernes vivía su tercer mejor dato con un 9,2%. De nuevo, ante la falta de competencia conseguía destacar.

Audiencias de 'Babylon Show' en Telecinco Fecha Espectadores Share 26/08/2024 1.012.000 10,1% 27/08/2024 691.000 6,9% 28/08/2024 623.000 6,7% 29/08/2024 721.000 7,5% 30/08/2024 947.000 10,5% 02/09/2024 699.000 6,1% 03/09/2024 744.000 6,5% 04/09/2024 453.000 4,1% 05/09/2024 706.000 5,9% 06/09/2024 910.000 9,2% 09/09/2024 400.000 3,1% 10/09/2024 550.000 4,4% 11/09/2024 473.000 3,6% Media 687.000 6,5%

Sin embargo, su sentencia de muerte le llegaba en su tercera y última semana con la entrada en juego de Broncano y 'La revuelta'. El extrabajador de Movistar Plus+, además de ser un dolor de muelas para Motos, ha terminado de hundir a 'Babylon Show'. El dato más alto que ha manejado Latre en estos día fue un 4,4% el martes, con medio millón de espectadores.

El 3,1% y 400.000 espectadores del lunes suponía su mínimo histórico y todo hacía presagiar que le quedaban (literalmente) dos telediarios. El 6 de septiembre, Telecinco anunciaba que el programa perdía las entregas del jueves y el viernes, pese a que la del viernes era la más rentable. Cinco días después, comunicaba la cancelación definitiva. 'Babylon Show' quedó en último lugar en su tercera semana e incluso el lunes fue superado por 'Cifras y letras' (3,5%), por lo que obtuvo la sexta posición.

Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'

La comparativa con 'Cuentos chinos'

Telecinco ya intentó en la temporada 2023/24 convertirse en la rival de 'El hormiguero' con 'Cuentos chinos', pero el formato de la extinta La Fábrica de la Tele se hundió y acabó siendo cancelado tras 10 programas y tres semanas en emisión. Si bien es cierto que no llegó nunca al doble dígito como sí consiguió 'Babylon Show', también hay que tener en cuenta que se enfrentó a 'El hormiguero' desde el principio.

'Cuentos chinos' firmó datos muy discretos, pero sí se mantuvo en una media del 7% superior a 'Babylon Show' y con una cierta estabilidad. Su dato más bajo fue en su penúltimo programa, donde registró un 5,8% y 776.000 espectadores, a 2,7 puntos del 3,1% y los 400.000 que suponen el mayor hoyo del espacio de Carlos Latre.