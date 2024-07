Carlos Latre y sus imitaciones llegan a Telecinco en su primera promo para 'Babylon Show'

Mediaset España |

Con el final de 'Tu cara me suena', Telecinco ya ha estrenado la primera promo de 'Babylon Show' con Carlos Latre, puesto que en la anterior había un doble en el papel del presentador al que no se le veía la cara y en la segunda desvelaron la línea gráfica y el nombre del programa. Con este vídeo Latre parece revelar que en su programa habrá lugar para sus imitaciones, ya que son las protagonistas de la promo.

La escena empieza en un coche donde Latre al llegar a las instalaciones de Telecinco imita a Juan Carlos I con un "¿por qué no me abres?" que recuerda al histórico "¿por qué no te callas?". A continuación, aparece imitando a Tamara Falcó, que ahora es un rostro de la cadena con su incorporación a 'Got Talent España': "Superpreparada. Además, mami me ha hecho once maletas. O sea, que nunca se sabe".

En el coche también se encuentra la versión Latre de Julio Iglesias que canta "me da, me da que sois mis hijos y que lo vamos a pasar genial". La última de las imitaciones viene cargada de actualidad política, ya que se trata del presidente argentino Javier Milei: "No tengo palabras. Bueno, sí tengo palabras, soy argentino. ¡Acelerá, carajo!". Del coche baja el propio Latre, ya sin caracterizar, que cierra con un "nos lo vamos a pasar muy bien".