Pablo Motos sigue recibiendo a diario invitados famosos en Antena 3, pero este martes la persona que se ha sentado junto a él es uno de sus colaboradores. Juan del Val ha presentado su último libro en 'El hormiguero' y ha aprovechado para hablar de varias anécdotas. Entre otras, se ha compartido con la audiencia el bache que ha atravesado la buena relación que tiene con el presentador del formato.

Motos, a mitad de la conversación, sacaba a relucir el asunto sin mucho rodeo: "Tú y yo hemos sido muy amigos, peroy me lo tomé horriblemente mal", explicaba sin desvelar de qué grupo de comunicación se refería. "¿Cómo fue para ti?", le planteaba a su amigo, pero también trabajador.

Tras un primer intento en el que no encontraba la manera de explicarse, del Val expresó cómo fue aquella discusión: "Lo que me pasó contigo es que tuve muchísimo miedo a que dejaras de ser mi amigo. Eso no podía ser porque habíamos construido una cosa desde hace años que me parecía demasiado potente". "El miedo real que yo tuve era que dejaras de ser mi amigo y no podía consentirlo", añadía ante la atenta mirada de Motos tras evidenciar que había rechazado aquella oferta.

Presentador y colaborador explicaron cómo actuaron: "Acabó el ensayo y subiste a mi camerino. Entras y me dices que no lo habíamos arreglado y que dijese lo que penaba de ti de verdad", explicaba Pablo Motos. "Yo estaba acorralado, pero no quería hacerte daño. Te quedaste ahí sentado y te dije que si me lo hacías una vez, me lo podías hacer más. Me dijiste que pensaba cosas peores de ti. Me acojoné y te dije: Necesito tiempo, Juan", añadió el comunicador.