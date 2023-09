Atresmedia |

No hay temporada que Pablo Motos no arranque con película y esta no iba a ser menos. Ha vuelto 'El hormiguero' este lunes 4 de septiembre con Isabel Pantoja como invitada estrella. Como es habitual, el formato ha aprovechado la noche para mostrar el corto con los invitados famosos de la anteriores temporada, en está ocasión ambientado en un aeropuerto y titulado "La terminal".

En el clip se observa al presentador de Atresmedia regresar de las vacaciones con el equipo del programa, pero con el DNI caducado. Aunque William Levy le permite salir de Estados Unidos, Antonio Banderas, encarna a un guardia del control de seguridad que no le deja salir del aeropuerto. A partir de ahí empieza toda una odisea de Pablo Motos intentando falsificar un DNI, despistar a los policías o meterse en una maleta.

En su intento por ser libre se va encontrando con algunos de los famosos que han visitado 'El hormiguero' en los últimos meses, desde Tom Hanks a Bárbara Rey, pasando por Penélope Cruz o Carmen Machi. En el vídeo aparecen también cantantes como Aitana, Nathy Peluso o Sebastián Yatra, actrices como Carmen Machi o Carmen Maura o actores como Paco León o Rodrigo Darín.