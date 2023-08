Por Sergio Navarro |

Belén Esteban está de vuelta en España tras hacerse las Américas. Junto al resto de los colaboradores más destacados de 'Sálvame', ha cruzado el charco para grabar un reality para Netflix donde van recorriendo platós de programas de televisión y contando su experiencia.

Belén Esteban, en el reality de Netflix

Poco se sabe de cómo será el formato, pero Esteban ha dado ya dos detalles clave: que será una fantasía y cuándo se estrena. ". No puedo decir nada, pero la gente lo tiene que ver", cuenta la colaboradora a Diez Minutos

¿En qué está ahora metida televisivamente hablando la que fue la princesa del pueblo? Muchos especulan en que está parada pero lo cierto es que tiene algo entre manos tal y como ella ha confesado: "No estoy en el paro, para los que se lo preguntan. Sigo siendo de la Fábrica de la Tele. Y por cierto: hay sorpresitas".

"Quiero a Mediaset muchísimo"

Y también ha tenido tiempo para hablar de Mediaset y de la llegada de Ana Rosa Quintana a la franja vespertina con 'TardeAR': "Me alegro mucho. Espero que tenga suerte, porque Telecinco, la verdad, no va muy bien. Y espero que ahora empiecen a estar un poquito mejor. Yo, de verdad, quiero a Mediaset muchísimo, y conmigo se han portado muy bien... pero bueno, 'Sálvame' no sería tan malo", comenta ahora Esteban