Por Beatriz Prieto |

Hace una semana, Mónika Vergara desvelaba en 'Fiesta' una supuesta bronca que habría protagonizado Belén Esteban en plena calle, con su marido, Miguel Marcos, dando pie a que se teorizara sobre una supuesta crisis en la pareja. Tras su ausencia por la gira de 'Sálvame' de la mano de Netflix, la madrileña volvía el domingo 30 de julio, cuando dio la cara ante una reportera del programa, negó cualquier crisis y defendió el anonimato de su marido.

Aurelio Manzano y Mónika Vergara responden a las declaraciones de Belén Esteban en 'Fiesta'

"Como me han puesto un poco al día:. Cuando se pone, es porque la prensa se lo pide y porque va acompañado de su mujer", declaraba la excolaboradora, después de bromear con el hecho de que acababa de firmar el divorcio con Marcos. Dichas palabras hacían referencia a uno de los argumentos de Aurelio Manzano para defender que se hablara del marido de Esteban: ", que lo he visto en photocalls. Pero Aurelio, te mando un beso".

"Y Mónica... qué pena", lanzaba la madrileña, hacia la colaboradora que había afirmado que había discutido a gritos con Marcos. Asimismo, Esteban aseguró estar "feliz, estoy superbien" y defendió el anonimato de su pareja, puesto que "no ha ido ni a un programa, ni ha cobrado, ni ha salido en una exclusiva. Entonces, un poquito de respeto". "También quiero recordar que se ha mandado un comunicado y ya vamos a tomar medidas legales. Porque de mí, sí. Pero de él, no", anunció la excolaboradora, haciendo mención al texto que había compartido unos días atrás en nombre de Marcos.

"Anónimo no es"

Tras el vídeo, Vergara argumentó que "nosotros nos hacemos eco de todo lo que hace Belén Esteban que, que yo sepa, es la famosa" y subrayó la fiabilidad de su información, a pesar de no contar con imágenes del encontronazo. "Efectivamente, yo alguna vez he posado en un photocall, pero de mi vida nadie habla, porque nadie sabe nada de ella. Sin embargo, de la vida de tu marido, has hablado tú", respondió Manzano.

El colaborador, no obstante, señaló que "solo un juez puede determinar si es un personaje público o no", aunque opinó que "es un personaje de relevancia y nosotros podemos hablar de él en tanto te incumba a ti o sean cosas de las que has hablado". "Tiene una esfera que respetar, por supuesto, porque nunca ha vendido su vida privada, en eso estoy de acuerdo. Pero anónimo no es", remató el colabordor.