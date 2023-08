Belén Esteban fulmina a Telecinco con este zasca: "Suerte, que veo que las cosas no van tan bien"

Por Redacción |

Los colaboradores de 'Sálvame' ya han regresado de América, donde han estado grabando durante más de una semana su nuevo reality en Netflix. A su vuelta, Belén Esteban se ha encontrado con todavía más rumores de crisis con su marido, algo que no ha sentado nada bien a la de Paracuellos.

Belén Esteban

Fiesta de verano ' tuvo la oportunidad de hablar con Belén Esteban para preguntarle cómo estaba su corazón. Ella,, señalando también que están todavía discutiendo y decidiendo sobre la custodia de su perra Noa.

Estas fueron las imágenes que pudimos ver en el programa de Telecinco, sin embargo, Semana ha publicado la charla completa de Esteban con la reportera del formato producido por Unicorn Content, destapando así varios zascas de la colaboradora hacia Telecinco. "Hemos grabado un reality maravilloso para Netflix, vengo encantada de la vida, que estoy feliz, que estoy superbién", empezaba Belén Esteban.

"Lo que no se puede vender es una noticia durante un mes que no es verdad", llamaba la atención Esteban a la reportera de 'Fiesta'. "Solo tengo que decir que vea la gente Netflix, que hemos hecho una cosa extraordinaria, que estoy muy feliz, que estoy ahora con mi familia, poniendo lavadoras, descansando...", declaraba, desmintiendo los rumores de crisis.

Contundente

"Me joroba mucho que digan mentiras, ¿tú te crees que yo me voy a poner a discutir en medio de la calle con mi marido?", le preguntaba después Esteban a la periodista. Antes de despedirse de ella, la colaboradora de televisión lanzaba el mayor dardazo de todos: "También me hago una pregunta, a 'Sálvame' no nos querían ¿no? Joder, pues que dejen ya de hablar de nosotros. Suerte, que veo que las cosas no van tan bien", zanjaba.