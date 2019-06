Bella Thorne, víctima de sextorsión, pública la imagen de su desnudo para acabar con el chantaje de un hacker

La actriz Bella Thorne se suma a la larga lista de víctimas de sextorsión. Así lo ha confesado a través de su cuenta de Twitter, en la que ha relatado que un pirata informático entró en su ordenador y robó unas imágenes personales donde aparecía desnuda de torso para arriba, con el fin de obtener rentabilidad económica a cambio de no publicarlas. Finalmente, las imágenes han terminado por ver la luz, pero no a mano del hacker, sino de la propia Thorne, que las ha publicado en la misma red social para poner fin a la situación. Además, ha querido mandar un claro mensaje al delincuente: "Que te jodan".

"Estas últimas 24 horas,. Me he sentido repugnante, observada. He sentido que alguien cogía algo mío, que yo solo quería que lo viera una persona especial", narraba la actriz. "Durante mucho tiempo, he dejado que un hombre tuviera ventaja sobre mi,. Aquí están las imágenes con las que he sido chantajeada. En otras palabras, aquí están mis tetas", terminaba por decir la que fuera una estrella Disney.

Fuck u and the power u think you have over me. I'm gonna write about this in my next book???????????? pic.twitter.com/0Ep0iXgW51