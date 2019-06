'Supervivientes 2019': Una polémica de "guarras" y "machos" con peste a machismo

En plena era del #MeToo, las palabras feminismo, empoderamiento e igualdad copan los discursos de todos los medios de comunicación. Cineastas, intérpretes, televisivos... No hay nadie que no se haya sumado a esto de entonar el ya histórico "Yo también". El problema está cuando cae el trigo en saco roto y todos esos buenos propósitos e intenciones se van por el sumidero cuando se permite un espectáculo tan dantesco como el vivido en la gala del jueves 6 en 'Supervivientes'.

Violeta Mangriñán se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la edición. La joven ha logrado enganchar a la audiencia con su historia de amor y desamor, con sus múltiples idas y venidas, las cuales, sean verdad o no, han dado contenido para rato. Odiada y amada por partes iguales, la concursante, su relación con Fabio , que la ha expuesto directamente como animal a despellejar en busca del cacho más grande.

Si bien las actitudes de la joven son bastante reprobables -eso de tirar arena y los ataques incontrolados de rabia dan qué pensar- el juicio y escarnio al que se la sometió en la gala no está justificado. Todo estallaba cuando Dakota desvelaba que un concursante amigo suyo le había confesado que la estrategia de Violeta era liarse con Albert. Fabio, muy dolido, comenzó a interpretar el papel de macho ofendido, pero no ofendido porque su pareja esté con él como estrategia, sino porque no quiere quedar como un "huevón" delante de toda España. "Voy a hablar con Albert de hombre a hombre", expresaba el concursante. Y nosotros creyendo que los duelos al atardecer eran solo cosa del salvaje oeste.

Aflora la palabra "guarra"

Una vez soltada la bomba, se iban desgranando los detalles de ese posible pacto: que si Julen por aquí, que si hotel por allá, que si dormir desnuda con Albert... Dakota y cia comentaron que la exviceversa se había metido desnuda en la cama de su amigo durante una noche de hotel, insinuando lo que Violeta preguntó: "¿Me estás llamando guarra?" "Te lo estás diciendo tu solita", contestaba Dakota, a la que le salió la jugada perfecta, esa de 'no lo digo yo, lo dices tú'. Y mira que Dakota suele ser aquella que dice lo que todo el mundo piensa y que hasta ahora había ganado los duelos contra Violeta... Pero por ahí no.

Violeta es una mujer libre. Violeta y Albert son amigos. Dos amigos pueden dormir juntos y hacerlo con el pijama que les plazca o sin él. Ya lo dijo Becky G. Vamos a olvidarnos ya del término guarra y vamos a dejar de querer batirnos en duelo de hombre a hombre porque Violeta no sea casta y pura. "Te metiste desnuda en la cama, ¡desnuda! Desnuda", era lo único que se podía escuchar reprochar a Dakota y Fabio de Violeta.

En la palapa resurgió todo este follón y el novio dolido por fin pudo tener su cara a cara "de hombre a hombre" con Albert. El joven tiró la piedra y escondió la mano. No nos quedó muy claro si hubo pacto o no. Y mira, ¿que esa fuera la estrategia de Violeta? Pues no lo negamos. De hecho, Mahi fue la única capaz de juzgar el hecho sin meterse a juzgarla a ella. Solo por eso, ya se ha ganado la salvación de esta semana. Basta ya de señalar con la letra escarlata a personas, en este caso mujeres, que entienden la vida diferente a ti. Stop letras escarlatas y stop peleas entre machos. Que el único duelo "de hombre a hombre" que queremos ver es el de Àlex Casademunt y David Bustamante, esos "dos hombres y un destino".

Jorge Javier y su zasca a los "machitos"

Jorge Javier Vázquez hizo de sus particulares discursos a los concursantes en palapa y cuando habla para condenar lo condenable, tiembla España. Al César lo que es del César. El presentador reprochó a los concursantes la actitud que estaban tomando respecto a la polémica y quiso hacer una reflexión para presentes y espectadores: "Tenéis 30 años, pero parece que no habéis avanzado nada", palabras que apoyó Loli Álvarez desde plató. Además, soltó alguna que otra pullita, como el detalle que quiso tener en la prueba de localización: "Mira los machitos alfa", señalando a Albert y Fabio.

Chelo García-Cortés fue otra de las presentes que invitó a reflexionar. "Entre machitos anda el juego", sentenció la colaboradora en plena discusión en papala, advirtiendo además a su "amigo" Albert de que esa actitud que estaba tomando no era la más adecuada. Ahora con qué cara se pueden presentar estos jóvenes ante sus abuelos y abuelas y decir: "Es que los tiempos cambian".

Ojo, esto no es un alegato en favor al concurso de Violeta. Es una condena al uso de una palabra tan misógina como la de guarra y a todo lo que la rodea. Una que la propia Mangriñán ha utilizado en alguna ocasión para definir cómo ha percibido la audiencia su relación con Fabio. Chico y chica, en una isla desierta... Se enamoran... Ella deja a su novio. Eso no es ser de guarra, eso se llama "Seis días, siete noches", una película maravillosa de dos personas que se enamoran en una isla desierta y acaban dejando a sus parejas. ¿Qué la suya es una historia de montaje y no una idílica película? Pues ya te llamaremos montajista, pero guarra, desde luego, nunca.

