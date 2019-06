María Galiana, muy crítica: "Me preocupa la cantidad de mujeres que todavía siguen diciendo 'Soy tu esclava'"

Aunque en su papel de Herminia en 'Cuéntame' es recordada como uno de los rostros más entrañables de la televisión española, María Galiana también tiene un lado combativo y activista. Así lo ha dejado ver durante su visita a 'laSexta Noche', en la que ha mostrado ante Iñaki López su visión del feminismo justo después de que se produjese la víctima número mil de la violencia machista desde que se tienen datos al respecto.

María Galiana en 'laSexta Noche' junto a Iñaki López

El presentador sacó el tema a raíz de la noticia y de que VOX hubiese conseguido que la violencia en el seno de la pareja aparezca como "violencia intrafamiliar" en los presupuestos andaluces. Para definir al partido de Santiago Abascal, la sevillana rescataba el término "casta" que acuñase en su día Pablo Iglesias, aunque lo ampliaba a un conjunto más amplio: "Hay una serie de personas, fundamentalmente hombres, aunque también hay alguna mujer, que no aceptan su papel, que su mujer sea igual a ellos, que pueda tomar la decisión de dejarlos, que pueda tomar la decisión de no obedecer ciegamente".

Contra las dominadas

Pese a este núcleo duro que pondría freno al feminismo, Galiana valoraba positivamente la perspectiva de futuro: "La sociedad patriarcal, gracias a Dios, está entrando en crisis". Eso sí, hay situaciones que la actriz todavía denuncia: "Me preocupa mucho una cantidad bastante considerable de mujeres que todavía siguen diciendo: 'Soy tu esclava'. Que les parece muy bien ser dominadas".

La actriz afirmaba que entre el género femenino todavía existe una predisposición aprendida socialmente a la sumisión que requiere el machismo: "Me preocupa mucho ese tipo de mujer que, diga lo que diga su pareja, masculina o femenina; están dispuestas a hacer lo que sea". Es es algo que ella misma reconocía saber de primera mano: "Yo lo he vivido, pero claro, como consideraba que era lo que había, la ley, y que mi marido era la maravilla de las maravillas, pues no me preocupaba".

Y las que viven demasiado bien

Otro problema añadido que Galiana afirmaba haber detectado entre las mujeres es la vida despreocupada de muchas de ellas: "Luego está el tipo de mujer que por su posición económica, no necesariamente demasiado elevada, vive muy bien". Un vivir muy bien que la invitada del programa definía con una rutina muy apegada a las clases más altas: "Se levanta tarde, tiene quien le lleve los niños al colegio, le llevan el desayuno a la cama, luego va al gimnasio y ni suda siquiera...".

"Esa mujer, ¿cuándo va a ser feminista? En la vida", se respondía la actriz, que considera que esa brecha de clases impide un feminismo real. Es por esto que continuaba criticando a quienes estuviesen en esa situación por distanciarse de los problemas reales: "Ellas han elegido, políticamente por supuesto, una situación que les es muy cómoda".