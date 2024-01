Por Daniel Parra |

El pasado viernes 26 de enero, El País publicó una investigación centrada en el director de cine Carlos Vermut, en la que tres mujeres le acusaban de violencia sexual. Tras la polémica surgida, y después de una gala de los Premios Feroz marcada por los alegatos contra el director y la defensa de las víctimas de violencia sexual, Berta Prieto ha decidido pronunciarse sobre el tema. La actriz carga contra Vermut, defiende que se revelen más nombres de presuntos abusadores en la industria y desvela algunos secretos que ha descubierto "en este último año de faranduleo".

Berta Prieto en 'Autodefensa'

La cocreadora y protagonista de la serie ' Autodefensa ha escrito un artículo en El País llamado 'Actos colectivos',de Filmin y que está muy relacionado con el tema de los abusos en la industria. En dicho episodio,. Una trama que ha cobrado aún más relevancia tras las acusaciones vertidas contra Vermut.

La actriz se refiere a la publicación de El País en la que se descubrió el presunto delito de Vermut: "Leer el reportaje me transportó a los Premios Feroz del año pasado. Durante la fiesta se me reveló el nombre de Vermut como abusador con el de tantos otros más sabidos en la industria. Recuerdo pensar que, si la pringada recién llegada, es decir yo, podía acceder a toda esta información en sólo una noche, todo el mundo debía saberlo".

La intérprete no se queda ahí y añade la existencia de una lista con otros nombres: "Me he enterado de que hay investigaciones abiertas constantemente. Todos los periodistas con los que he hablado tienen la misma lista, los mismos nombres". "Algunos saldrán a la luz, pero otros no, porque los peces grandes (sí, exactamente los que te estás imaginando) tienen el poder de detener las investigaciones a golpe de talonario", desvela, matizando el rol de Vermut en este entramado: "Vermut es un abusador, sí, pero también es un pringado que no ha tenido ni el dinero ni la inteligencia para salir indemne de esta situación -qué vergüenza sus respuestas- y a eso nos referimos cuando decimos que no es un caso aislado, sino un problema estructural".

"Formamos parte de la estructura de poder que protege a los abusadores"

En el artículo, Berta Prieto se incluye a sí misma y a todas las mujeres que se callan ante el conocimiento de abusos sexuales como cómplices en cierta medida: "Por mucho que nos cueste admitirlo, a todas aquellas a las que nos han recitado la lista de nombres, pero callamos porque creemos que no debemos ser nosotras quienes deben hablar -porque nos han pedido silencio, porque creemos que es meternos donde no nos piden o porque tampoco queremos perder el trabajo- también formamos parte de la estructura de poder que protege a los abusadores". La actriz se muestra "harta" de ver publicaciones en X o Instagram y que no se encuentre "la forma de limpiar en una industria donde el espacio más seguro para las mujeres sigue siendo la cola de los lavabos".