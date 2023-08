Por Redacción |

Nuevo caso de abuso sexual en la televisión. En esta ocasión, ha tenido lugar en el reality show 'Below Beck Down Under', el cual narra la vida de los miembros de la tripulación de un yate de lujo, que trabajan y viven en él. En el episodio emitido el 8 de agosto, el equipo de producción tuvo que sacar de una habitación a un tripulante por acostarse en la cama con una compañera inconsciente.

Luke sale desnudo del camarote de Margot en 'Below Beck Down Under'

Todo comenzó tras un servicio a un grupo de personas que había alquilado la embarcación. La tripulación montó una fiesta para celebrar el trabajo, lo que desencadenó en que. Fue ahí cuando Luke acudió a su habitación y,

Por suerte, la reacción por parte del equipo del programa fue bastante rápida y varios miembros de producción trataron de sacarlo del camarote, aunque Luke hacía caso omiso y les impedía el paso. "Luke, Luke, hey, Luke. Tenemos que bajarte. Tengo que sacarte de aquí porque ella quiere irse a la cama", afirmaban. También pidió auxilio Aesha, quien avisó al capitán y aseguró que sintió que "Luke quería aprovecharse un poco de la borrachera de Margot". "Estaba bastante fuera de sí. Lo siguiente que sé es que se va la luz y Luke sale corriendo desnudo de la cama de Margot. Ella estaba completamente inconsciente", explicó.

Dos despidos en un día

Al día siguiente, el capitán reunió a su equipo para analizar lo que había ocurrido. El responsable del barco aseguró que Luke había violado el consentimiento, razón para despedirlo. El tripulante se mostró de acuerdo con la decisión y asumió su responsabilidad tras afirmar que se sentía muy decepcionado consigo mismo. Sin embargo, este no fue el único despido, ya que también echó a Laura por acoso a un compañero. Esta llevaba varios días detrás de Adam Kodra, quien había puesto límites y se había sentido incómodo con el comportamiento de su compañera.