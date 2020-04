Bertín Osborne desmiente su despido de Telecinco por presiones del Gobierno: "Es absurdo y radicalmente falso"

Al paralizarse las grabaciones de 'Mi casa es la tuya' por el coronavirus, Telecinco ha tenido que prescindir de la emisión de nuevas entregas y apostar por otros espacios en su franja de emisión. Por ello, son muchas las personas que se han encargado de difundir el bulo de que Bertín Osborne había sido despedido de Telecinco por su ideología y que incluso había sido decisión del presidente Pedro Sánchez.

Bertín Osborne, durante su conexión en 'Viva la vida'

Harto de mentiras que se difunden en las redes sociales y que incluso llegó a algunos de medios de comunicación, tanto el presentador como el grupo mediático, a través de sus redes y distintos programas, se han encargado de desmentir esta información. "Estoy harto de escuchar mentiras sobre mí", confiesa Osborne en una conexión con 'Viva la vida'.

"Eres la prensa que más titulares acapara y además, añado, que inciertos", arrancaba la conexión diciendo Emma García, a lo que el presentador comentaba: "Debo ser incómodo para un determinado grupo de personas". Sin embargo, pese a estar acostumbrado según comenta, sí que se mostraba especialmente molesto en esta ocasión, porque "lo que no tiene sentido es llegar a este límite diciendo que el gobierno ha presionado a Telecinco para que me echaran", afirmaba, catalogándolo de "absurdo y radicalmente falso".

La llamada de Vasile

El domingo 19 por la mañana llamó Vasile a Bertín para decirle: "Se han vuelto locos, disculpa. Vamos a aclarar esto", según cuenta este último. El presentador contó en qué situación se encuentra 'Mi casa es la tuya', pues la cadena le pidió que comenzara a grabar nuevas entregas justo antes del confinamiento. "No he grabado y tengo un montón de programas pendientes que haremos cuando podamos, en junio o así. ¿Pero si no hay programas grabados cómo los vamos a emitir?" se pregunta Osborne, que asegura estar "aburrido de escuchar mentiras sobre mí todas las semanas por las cosas más insospechadas".