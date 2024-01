Blanca Paloma no actuará en la final del Benidorm Fest 2024: "Ya me gustaría"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El Benidorm Fest 2024 ya calienta motores y, por ello, ha lanzado una promoción en la que anuncia quienes serán los artistas invitados de las galas del festival. Entre ellos, estarán Vicco, quien tuvo la oportunidad de participar en la edición del 2023 cono su canción 'Nochentera', y Camela, el grupo musical que protagonizó una entrega especial de Navidad en La 1. No obstante, el grupo de comunicación no ha anunciado en qué gala actuará cada intérprete.

Blanca Paloma actuando en el Benidorm Fest 2023

Tras conocerse los cantantes invitados que actuarán en el certamen,o si solo aparecerá en esa gala para entregar el micrófono de bronce a su sucesor. La propia artista ha sido la encargada de resolver esa incógnita en su perfil de X:

Por lo que será la primera vez que la cantante no actúe en el certamen en el que se escoge el representante de España para el Festival de Eurovisión. Además, cabe recordar que, en la edición de 2023, Chanel Terrero, ganadora de la primera entrega del Benidorm Fest, tampoco interpretó ningún tema en la final. Una vez que la alicantina ha hecho pública su no actuación en la gala, Blanca Paloma ha comenzado a dar me gusta a muchas publicaciones de fans que piden que cante.

Lluvia de likes a quienes piden su actuación

Entre los tuits que le han gustado, hay varios que señalan directamente al grupo de comunicación: "Me quedo... Esto me parece más que una falta de respeto por parte de RTVE, Blanca Paloma nos ha dado todo y así es como se lo pagan, cada año de mal en peor. Estoy seguro de que si Eva Mora siguiese al frente de la delegación habría hecho todo lo posible para que cante en la final".

"No entiendo nada, RTVE. No queremos a la ganadora del año pasado únicamente de florero entregando el trofeo. Blanca Paloma, como Chanel el año pasado, merecen cerrar por todo lo alto su año eurovisivo y recibir el homenaje y cariño que merecen", ha explicado un usuario de X en otra de las publicaciones que le han gustado a la representante de España en el Festival de Eurovisión 2023.