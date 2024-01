Por Daniel Parra |

El pasado miércoles 17 de enero, Chanel Terrero visitó por primera vez 'La resistencia'. La cantante presentó, tal y como hizo la anterior noche en 'El hormiguero', su primer disco, 'Agua'. Al poco de comenzar la entrevista, y antes de entregar su regalo al presentador, la cantante recordó las palabras de David Broncano en febrero de 2022, después de que ganase Benidorm Fest: "Fue un tongo increíble, tanto artístico como democrático". El regalo de la intérprete estaba muy relacionado con esa afirmación, ya que le dio al presentador un juego de cartas llamado "Bongo Tongo". "Soy experta en hacer trampas", dijo Terrero.

Chanel Terrero en 'La resistencia'

, trató de justificarse Broncano ante lo que dijo dos años antes, acordándose de Tanxugueiras. "¿En qué momento lo dije? ¿Antes de que fueses o después?", preguntó el cómico refiriéndose al Festival de Eurovisión 2022 , a lo que la intérprete contestó al acordarse de sus críticos:. "De nuevo caí víctima de mis propias palabras", dijo el presentador, que optó por disculparse con una llamativa propuesta:

El cómico se arrastró por el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía hacia Chanel mientras pensaba en los Premios Iris, en los que no ha sido nominado este año a Mejor Presentador de Entretenimiento: "Como para que me nominen luego...". Una vez que se acercó a ella, comenzó a leer un poema de un libro, aunque antes se atrevió a hacer twerk en el suelo. La cantante aceptó las disculpas y se fundió en un abrazo con el presentador para después bailar junto a él.

Sorpresa para David Broncano

Antes de la entrevista a Chanel Terrero, 'La resistencia' celebró los dos premios Iris, a Mejor Guion de Entretenimiento y a Mejor Programa de Entretenimiento, que ha recibido este 2024. David Broncano desveló que su madre le gastó una broma: "Has ganado, David, a mejor presentador". "¿Te lo creíste? No estabas ni nominado", le reveló Jorge Ponce a un Broncano que no se lo creyó en un primer momento: "¿Cómo no voy a estar nominado?". Tras repasar la lista de candidatos en una categoría en la que ganó Roberto Leal, el presentador de Movistar Plus+ se mostró indignado: "No voy a decirlo irónicamente, que son todos excelentes profesionales, pero, ¿ni nominado?".